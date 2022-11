Brühl – „Wir setzen in unserem Stadtteil auf Farbe“, bringt es Hans-Hermann Hürth, der Vorsitzende der Ortsgemeinschaft Brühl-Ost, auf den Punkt.



Aus diesem Grund haben einige Mitglieder vor ein paar Monaten ein Kreativkonzept für den Ort entwickelt und begonnen, Abfalleimer in den Straßen und auf den Spielplätzen bunt zu gestalten. Die Federführung der Malaktionen liegt in den Händen von Patrica Banczyk. „Ich wohne und lebe hier mit meiner Familie und will, dass alles schön ist“, begründet sie ihre Motivation.

So hatte sie bereits in der Vergangenheit Initiativen auf die Beine gestellt, die Mauer an der Bergerstraße mit Bäumen und Handabdrücken von Einwohnern zu bemalen, Tunnelwände zu verschönern und einige Blumenkästen neu zu gestalten.

Zehn Brühler Freiwillige sind kreativ

Zum Kreativteam gehören inzwischen zehn Freiwillige, die in ihrer Freizeit immer wieder mit dem Pinsel losziehen. Bevor aber Farbe aufgetragen wird, übernimmt Arno Krätzer das Abschleifen und Grundieren. „Wir wollen ja, dass die Bilder möglichst lange halten, sagt er. „Die Lackfarben wurden durch den im Stadtteil ansässigen Globus Baumarkt gesponsert“, berichtet Barbara Grund von der Ortsgemeinschaft. „Für die jeweiligen Malaktionen kommt meist eine kleine Gruppe zusammen“, beschreibt Banczyk das Vorgehen. „Im Team zu arbeiten macht Spaß und trägt dazu bei, dass wir alle an einem Strang ziehen.“

Patrica Branczyk, Arno Krätzer und Barbara Grund (v.l.) Copyright: Kathrin Höhne

„Natürlich haben wir uns im Vorfeld viele Gedanken über die Motive gemacht“, erzählt die 41-Jährige weiter. „Uns war es wichtig, dass sie zu den Standorten passen. Dazu habe ich auch im Internet Anregungen gefunden und Schablonen für die Bilder vorbereitet“, berichtet die Fotografin.

Nun sorgen kindgerechte und lustige Motive auf den Behältern an den Spielplätzen für Hingucker. Zu sehen gibt es unter anderem einen Hasen, ein Walross oder eine Katze. Auf den Abfalleimern an den Sportplätzen sind knallige Fuß- und Basketbälle zu bestaunen. Auf weiteren sorgen positiven Sprüche eingerahmt von Punkten oder Streifen für gute Stimmung. 30 Abfalleimer sind bereits verschönert. Weitere zehn sollen noch bemalt werden. Die Macher sind überzeugt, so die Lebensqualität vor Ort zu steigern und auch zu einem größeren Umweltbewusstsein beizutragen. Und wer Lust hat, die bemalten Mülleimer in einen Kreativ-Spaziergang kennenzulernen, findet dafür auf der Internetseite der Ortsgemeinschaft eine Karte mit den entsprechenden Standorten.