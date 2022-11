Brühl – Im Rahmen eines sogenannten Spaziergangs demonstrierten am Mittwochabend erneut rund 70 Teilnehmer in der Brühler Innenstadt unter dem Motto „Für Freiheit, Grundrechte und freie Impfentscheidung“. Die Versammlung war zuvor bei den Behörden angemeldet worden. Um 18 Uhr machten sich die Teilnehmer vom Heinrich-Fetten-Platz auf den Weg durch die Innenstadt. Laut Polizei kam es dabei zu keinerlei Zwischenfällen.

Bereits während der vergangenen Tage hatte es in einigen Städten des Rhein-Erft-Kreises Demonstrationen von Gegnern einer Impflicht und Kritikern der Corona-Maßnahmen gegeben. Die größte davon am Freitag in Kerpen. Dort hatten sich rund 500 Männer, Frauen und Kinder in den Demonstrationszug eingereiht. Vielerorts haben jedoch auch Gegendemonstrationen stattgefunden, auf denen die Teilnehmer zum Impfen aufriefen und ihre Solidarität mit den Corona-Toten zum Ausdruck brachten. (wok)