Verschwinden bleibt rätselhaft Bücher-Bollerwagen in Brühl wieder aufgetaucht

Brühl – Den karitativen Verein „Vor Ort“ hat Mitte der Woche eine gute Nachricht erreicht. Der rote Bollerwagen, der vor rund einem Monat verschwunden war, ist wieder aufgetaucht. Er dient dazu, vor dem Pavillon auf der Bleiche gebrauchte Bücher zum Kauf anzubieten.

Nun ist er unversehrt und mit einem der Teil seiner literarischen Ladung wieder bei dem Verein angekommen. Inge Freund, die Sprecherin des Vereins erklärte, sie habe einen Anruf vom benachbarten Kaufhaus Sinn erhalten. „Man hat mir gesagt, dass der Bollerwagen, über den in der Zeitung zu lesen war, im Geschäft aufgetaucht sei. Der Hausmeister habe ihn gefunden und sichergestellt. Ich könne ihn dort abholen“, erzählt Inge Freund.

Das tat sie auch. Als sie den kleinen Wagen in Augenschein nahm, wunderte sie sich allerdings etwas, dass zwar weniger Bücher darin lagen als beim Verschwinden im Dezember, dafür aber eine Schachtel mit rund sechs Euro Münzgeld. Einen Reim kann sie sich aus der Geschichte nicht machen. „Ich weiß auch nicht, wie lange der Wagen schon bei Sinn stand“, erklärt sie. Das Wichtigste sei aber, den Bollerwagen zurück zu haben.

Nach dem Ende der „Winterpause“ wolle man das rote Gefährt wieder wie gewohnt nutzen, um darin Bücher zum Verkauf anzubieten. Die Bücher sind Spenden aus der Bevölkerung, die der Verein verkauft, um Geld für Hilfsprojekte in Kambodscha zu sammeln.

Das könnte Sie auch interessieren:

Überwiegend Ungeimpfte auf Intensivstation

Anzeige

So ist die Lage am Marienhospital in Brühl

von Wolfram Kämpf