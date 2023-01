Zerrissenes Diensthemd Einsatz wegen eines betrunkenen Radfahrers in Brühl eskaliert

Brühl – Ein alltäglicher Einsatz wegen eines betrunkenen Radfahrers endete für eine Streifenwagenbesatzung am Montag in Brühl mit viel Körpereinsatz und einen zerrissenem Diensthemd.



Die Beamten waren gegen 16 Uhr von Zeugen in die Mühlenstraße gerufen worden. Hier sei ein Radfahrer unterwegs, der kaum in der Lage sei, sich auf dem Rad zu halten, geschweige denn auf den Beinen. Die Beamtin und der Beamte trafen auf eine hilflose Person. Sie setzten den 52-Jährigen in den Streifenwagen, um ihn zwecks Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus zu bringen.

Handschellen im Einsatz

Damit war eine 45-jährige Bekannte des Mannes überhaupt nicht einverstanden. Sie riss die Fahrertür auf und griff der Polizistin ins Lenkrad. Als die Fahrerin ausstieg, schlug die 45-Jährige um sich und musste von den Beamten überwältigt werden.

Daraufhin wurde auch der 52-Jährige renitent, so dass die Polizisten mit Unterstützung weiterer Beamter ihm Handschellen anlegen mussten. Dabei traf er einen Polizisten. Beide fielen durch üble Beleidigungen auf. Ihnen wurden Blutproben entnommen und die Beamten leiteten ein umfangreiches Strafverfahren ein. Im Anzeigentext steht: "Vorbeigehende Passanten, darunter auch Kinder, wurden auf die Situation aufmerksam und blieben fassungslos stehen." (red)