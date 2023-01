Der Bahnübergang Köln-Aachener Straße und der Grouvener Weiher in früheren Zeiten.

Unter dem Titel „Vergangenheit und Gegenwart“ hat der Museumsverein einen Bildkalender 2023 mit alten und neuen Ansichten verschiedener Orte im Stadtgebiet zusammengestellt.

Für das Kalendarium haben Vereinsmitglieder alte Bildmotive aus Elsdorf und anderen Stadtteilen zusammentragen und die dort abgebildeten Gebäude, Plätze und Sehenswürdigkeiten in ihrem heutigen Aussehen erneut fotografiert. So wird jedes Motiv in vergangener und heutiger Zeit auf den zwölf Kalenderblättern gegenübergestellt.



Neuer Bildkalender zeigt historische Dorfplätze und Straßenkreuzungen

„Wir freuen uns, dass wir mit unserer Publikationsreihe auch im Jahr 2023 wieder historische Ansichten beliebter Gebäude, Plätze und Orte im Stadtgebiet präsentieren können“, sagt Daniel Hamm, Schriftführer des Vereins. Ziel sei es, die Veränderungen sichtbar zu machen.



Der neue Bildkalender zeigt jeweils in zwei Aufnahmen den Bahnübergang Köln-Aachener-Straße, die Dorfplätze in Berrendorf, Giesendorf und Heppendorf, die Festhalle, das Empfangsgebäude des Ostbahnhofs, den Grouvener Weiher, das Kapellchen, die Straßenkreuzung Mittelstraße/Gladbacher Straße, das Niederembter Seniorenzentrum St. Martinus, den Sittarder Hof mit dem jetzt unweit stehende Forum Terra Nova, Wohnhäuser An der Dampfmühle und das Zuckerfabrikgelände.



Jedes der inklusive Deckblatt 13 Kalenderblätter enthält neben den Fotos kurze Beschreibung. Der Kalender im DIN A 4-Format ist zum Preis von 12 Euro erhältlich in Elsdorf im Rathaus und beim Fotostudio Servos, Köln-Aachener-Straße 92, und im Kiosk am Berrendorfer Dorfplatz.