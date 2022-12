Elsdorf-Esch – „Den Tieren geht es bei uns gut“, sagt Stella Cramer, zusammen mit Mike Lauenburger Inhaberin des in Elsdorf gestrandeten Zirkus Florida. Die Tierschutzorganisation Peta hatte in einer Presseerklärung gefordert, dass die Zirkusse, die zurzeit wegen des Auftrittsverbots durchweg Schwierigkeiten hätten, die Tiere zu versorgen, diese „dauerhaft an Lebenshöfe, zoologische Einrichtungen oder Auffangstationen“ abgeben sollten.

Kein Weiterziehen

Der Zirkus Florida musste in Elsdorf vor knapp vier Wochen sein Gastspiel abbrechen. Die Betreiber stehen seitdem ohne Einnahmen da. Da ein Weiterziehen zurzeit nicht möglich ist, hat die Stadt dem Zirkus die Wiese an der Escher Sporthalle als vorläufiges Quartier zugewiesen. Nach einer Spendenaktion sei das Leben für Mensch und Tier gesichert, betont Cramer. Zudem warte das Familienunternehmen auf beantragte staatliche Finanzhilfe. „Dann sind wir vorläufig versorgt“ sagt Cramer.

Der Verband Peta (People for the Ethical Treatment of Animals – Menschen für die ethische Behandlung von Tieren) beklagt in Reaktion auf die Berichterstattung in dieser Zeitung „systembedingtes Tierleid“ und fordert einen „Zirkus ohne Dressurnummern“. Die Pressestelle der Tierschutz-Organisation verweist dabei unter anderem auf den Zirkus Roncalli, der seit den 90er-Jahren auf Wildtier-Dressuren verzichte und vor zwei Jahren auch Pferde aus dem Programm genommen habe und seitdem „gänzlich tierfrei“ sei.

Ungewisse Zukunft

„Das kommt für uns nicht in Frage“, sagt Cramer. „Die meisten Besucher sagen, dass Tiere zum Zirkus gehören.“ Zudem habe man als kleiner Zirkus nicht die Möglichkeit, attraktive Alternativen aufzubieten. Zudem sei Roncalli „kein traditioneller Zirkus mehr“, obwohl er viel für das Image des Zirkus getan habe.

Beim Zirkus Florida gibt es unter anderem ein Kamel, Lamas, Kängurus, Ziegen, Pferde und Ponys. „Wir lieben unsere Tiere und gehen liebevoll mit ihnen um. Wichtig ist, dass es ihnen gut geht, und das ist der Fall bei uns“, versichert Cramer.

Wie lange der Zirkus Florida noch in Esch ausharren muss ist ungewiss. „Wir würden lieber spielen“, sagt die Chefin der siebenköpfigen Familie. Aber sie seien „sehr dankbar, dass wir in Elsdorf zu Gast sein dürfen“, zumal es dazu „keine Alternative“ gebe. Auch für die vielen Spenden aus der Bevölkerung sei die Familie Cramer-Lauenburger dankbar.