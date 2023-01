Die dunklen Rauchwolken konnte die Feuerwehr schon bei der sehr kurzen Anfahrt sehen. Gegen 12:15 Uhr wurden die Ehrenamtler zu einem Brand in die Straße Im Broich gerufen. „Die Rauchentwicklung war enorm“, berichtete der stellvertretende Leiter der Elsdorfer Feuerwehr Stadtbrandinspektor Hans-Peter Brand.

Dichter schwarzer Qualm quoll aus dem Küchenfenster. Alle Bewohner des Hauses haben sich jedoch schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie retten können. verletzt wurde laut Feuerwehr niemand.

Brand brach in Zweifamilienhaus aus

Nach ersten Erkenntnissen war aus bisher noch nicht geklärter Ursache in der Küche eines Zweifamilienhauses ein Brotbackautomat in Brand geraten. Schnell habe sich das Feuer in der ganzen Küche ausgebreitet. In schwerem Atemschutz gelang es den Feuerwehrleuten jedoch im Innenangriff schnell, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und zu löschen.

Mit der Wärmebildkamera konnten die Einsatzkräfte zudem Brandnester über einer Zwischendecke im Wohnbereich entdecken. „Wir mussten deswegen die herabgelassene Decke öffnen“, so Brand. Unter der Einsatzleitung von Ari Vroegop waren fast 45 Feuerwehrleute der Einheiten Elsdorf, Oberembt, Niederembt, Berrendorf und Giesendorf vor Ort.

Nach den Löscharbeiten wurde die gesamte Wohnung mit einem Hochleistungsgerät gelüftet. Doch der schwarze Ruß hatte sich laut Feuerwehr in der gesamten Wohnung verteilt. Die Wohnung sei deswegen zurzeit nicht bewohnbar. Zur Klärung der Brandursache haben die Brandermittler der Polizei des Rhein-Erft-Kreises die Ermittlungen aufgenommen. Ergebnisse liegen bisher noch keine vor.