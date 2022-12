Anja Behrent und Dominik Glowienka beteiligten sich mit ihren drei Töchtern Hilde, Lotte und Pia (v. l.) an einer Müllsammelaktion in Hürth. (Archivbild)

Rhein-Erft-Kreis – Im Rhein-Erft-Kreis finden in den kommenden Tagen und Wochen mehrere Müllsammelaktionen statt.

Frechen



Unter dem Titel „Sauberes Grefrath“ lädt der Kultur- und Heimatverein für Samstag, 26. März, zum Frühjahrsputz ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Mozartstraße. Groß und Klein können mitmachen, auch die Kita und die Grundschule beteiligen sich. Zum Abschluss um 12.30 Uhr werden alle fleißigen Helfer zu einem kleinen Imbiss eingeladen.

Die Umweltgruppe „Fuchs“ hat mehrere Müllsammelaktionen geplant: am Sonntag, 27. März, am Neuen Weg (Treffpunkt: Endhaltestelle Linie 7), am Samstag, 30. April, an der Dürener Straße (Treffpunkt: Boisdorfer Weg) und am Samstag, 14. Mai, an der Bonnstraße (Treffpunkt: Keramion).

Beginn ist jeweils um 10 Uhr, die Aktionen dauern in der Regel bis 13 Uhr. Zangen und Müllbeutel werden gestellt, Handschuhe und Warnwesten sollten die Teilnehmer mitbringen.

Elsdorf

Niederembt trifft sich zum Frühjahrsputz. Treffpunkt ist am Samstag, 26. März, um 10 Uhr am Etgendorfer Weg, wie Ortsvorsteherin Sophia Schiffer mitteilt. Danach ist im Schützenhaus ein Imbiss geplant.

Brühl

Unter dem Motto „Brühl räumt auf“ ruft die Verwaltung zur Teilnahme an einer Abfallsammelaktion auf. Am Samstag, 11. Juni, 10 bis 14 Uhr, sollen Wege und Grünanlagen im Stadtgebiet von Müll und Unrat befreit werden. „Jeder kann mitmachen – alleine oder mit der ganzen Familie, mit der Schulklasse oder den Arbeitskollegen, mit Nachbarn oder Freunden“, so die Verwaltung.

Man habe den Termin in den Frühsommer verlegt, weil davon auszugehen sei, dass dann die besten Aussichten auf niedrige Infektionszahlen bestehen. Dann könnten Helfer ohne Unbehagen in größeren Gruppen anpacken, so das Kalkül.

Müllsäcke, Warnwesten und Handschuhe werden bereitgestellt und können beim Stadtservicebetrieb, Engeldorfer Straße 2, von Montag, 6., bis Donnerstag, 9. Juni., 8 bis 14 Uhr, abgeholt werden.

Die gefüllten Abfallsäcke können am Aktionstag bis 14 Uhr an bestimmten Sammelstellen abgelegt werden. Eine Übersicht der Sammelpunkte gibt es online. Zur besseren Planung und ausreichenden Bereitstellung der Materialien wird um eine Anmeldung unter 02232/792405 oder per E-Mail gebeten. Einen Info-Flyer gibt es an der Information im Rathaus an der Uhlstraße sowie im Brühl-Info, Uhlstraße 1. Die Aktion in Brühl ist Bestandteil der europaweiten Aktion „Let´s clean up Europe“.