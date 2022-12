Frechen-Bachem – Der historische Burgort Bachem hat auch Hermann und Gusti Beißel eine interessante Bleibe geboten. Beide sind nicht nur dort geboren, sondern leben bis heute in dem geschichtsträchtigen Ort.



Hermann Beißel, heute 92 Jahre alt, wuchs im elterlichen Haus in der Feltenstraße auf. Gusti Beißel, 86 Jahre, begann im Bachemer Oberdorf ihren Lebensweg. Ihre berufliche Laufbahn starteten beide bei den Rheinischen Stahlwerken Essen, Brikettfabrik „Grube Schallmauer“. Gusti Beißel machte eine kaufmännische Ausbildung, und Hermann Beißel eine im technischen Bereich. Im Werk Schallmauer lernten sie einander näher kennen, bis zur gegebenen Zeit Hochzeitspläne geschmiedet wurden. Am heutigen Samstag vor 65 Jahren, am 14. August 1956, wurde das Paar standesamtlich im Frechener Rathaus getraut.



Das Tanzen spielte bei den Beißels immer eine große Rolle

Die Braunkohle spielte immer eine zentrale Rolle. Hermann Beißel bildete sich weiter, studierte und wurde schließlich als Betriebsführer in den Brikettfabriken Grube Carl und Wachtberg tätig. Gusti Beißel arbeitete an mehreren Standorten des Unternehmens, zuletzt als Sekretärin beim Betriebsdirektor der Grube Schallmauer, Dr. Friedrich Schultz. Zwei Jahre nach der Hochzeit baute das Paar sein eigenes Haus – natürlich in Bachem. Die Familie wuchs.

Tanzen wurde schon früh zum Hobby von Hermann und Gusti Beißel. Copyright: Udo Beißel (Repro)

1961 kam Sohn Jochem zur Welt, fünf Jahre später sein Bruder Udo. Das Haus Habichtweg ist nach wie vor für die ganze Familie die Zentrale. Die vier Enkelkinder, Nicola (27), Laura (25), Tobias (25) und Lennart (19) fühlen sich hier wohl. Die Erfahrung in den verschiedenen Sparten der Braunkohle führten Hermann Beißel nach der Wende mehrfach sowohl in die Lausitz ins Kombinat Schwarze Pumpe sowie ins bulgarische Kohlerevier Maritza, an der türkischen Grenze.

In den Ferien ging es mehrere Jahre an die Ostsee nach Grömitz, später auch nach Teneriffa, die Schweiz oder Österreich. Kraft wurde über viele Jahre an den Wochenenden im Ferienhaus am Freilinger See in der Eifel getankt. Ein großes Hobby des Paares war das Tanzen. Wöchentlich trafen sich Gusti und Hermann Beißel mit Freunden im Ehepaar-Tanzclub in Köln-Lindenthal. Mit Erfolg legten sie das Deutsche Tanzsportabzeichen ab. Dieser Tanzkreis ist die Grundlage für noch heute bestehende Freundschaften. (eb)