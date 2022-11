Frechen – Die Autobahnpolizisten hatten den richtigen Riecher: Auf dem Rastplatz Frechen nahmen sie am Donnerstag gegen 18 Uhr einen 45-jährigen Drogenkurier fest, der in seinem Wagen ein Kilogramm Marihuana transportierte.

Der Mercedes mit litauischem Kennzeichen war den Beamten zuvor am Autobahnkreuz Kerpen aufgefallen. Die Polizisten lotsten ihn zu der Raststätte. Dort schlug ein Drogenvortest bei dem 45-Jährigen auf Amphetamin an. Hinter einer Abdeckung im Kofferraum seines Wagens fanden die Polizisten zudem das Marihuana in einer Plastiktüte. (rtz)