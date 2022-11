Am Welthospiztag am 10.10.2020 wollen Hospize und Palliativdienste auf ihre Arbeit aufmerksam machen. (Symbolbild)

Frechen – Anlässlich des Welthospiztages am kommenden Samstag, 10. Oktober, informiert der Hospizverein über seine Arbeit, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr an einem Info-Stand vor dem Büro, Johann-Schmitz-Platz 2. Die Hospizarbeit sei in der Corona-Pandemie wichtiger denn je, teilt der Verein dazu mit.

„Wir müssen an der Seite der kranken und sterbenden Menschen bleiben“, betont der Vorsitzende Henry Schumacher. (rtz)