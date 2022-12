Aconlog hat die Logistik-Immobilie an der Gottlieb-Daimler-Straße technich instand gesetzt und vermietet.

Frechen – Für die Lagerhalle an der Gottfried-Daimler-Straße gegenüber von „Just fit“, die lange leer stand, ist eine neue Nutzung gefunden worden.



Vor gut einem Jahr hatte der Projektentwickler Aconlog aus Köln die 4000 Quadratmeter große Halle erworben und technisch instand gesetzt. Als langfristiger Mieter konnte ein Paketdienst-Unternehmen gefunden werden. Ursprünglich diente die Halle als Lager für Autoersatzteile. Wie Aconlog berichtet, wurde die Halle nach der erfolgreichen Vermarktung an die Carlyle Group verkauft, eine weltweit tätig Investment-Gesellschaft.

„Das Interesse von Mietern sowie Investoren aus dem In- und Ausland an urbanen Logistikstandorten ist hoch“, so Oliver Blüher, geschäftsführender Gesellschafter der Aconlog. Mit dem Ankauf der Bestandsimmobilie haben man genau ins Schwarze getroffen.