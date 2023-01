Frechen – Das Karree zwischen Alte Straße, Hüchelner Straße, Rothkampstraße und Hauptstraße in der Frechener Innenstadt soll ein neues Gesicht bekommen. Bereits im Juni vergangenen Jahres beschloss der Stadtentwicklungsausschuss die erforderliche Veränderung des Bebauungsplans in ein allgemeines Wohngebiet. Die „Wolf Immobiliengruppe“ als Eigentümer des rund 8300 Quadratmeter großen Areals möchte dort entlang der Alte Straße sowie in dem Innenareal, das derzeit als Parkfläche dient, insgesamt sieben Mehrfamilienhäuser mit Gärten errichten.

Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Strukturwandel wurden die Pläne für die „Wolf-Höfe“ jetzt noch einmal genauer vorgestellt. Die Höhe der geplanten Gebäude orientiert sich an der bestehenden Bebauung entlang der Alte Straße und der Rothkampstraße, also am Rande zweigeschossig und in der Mitte dreigeschossig bis zu einer Maximalhöhe von elf Metern. Vorgesehen sind 72 Wohneinheiten mit Wohnungsgrößen zwischen 45 und 108 Quadratmetern Wohnfläche.

Sieben Häuser mit 72 Wohnungen sollen auf dem 8300 Quadratmeter großen Areal gebaut werden. Copyright: Visualisierung: Wolf Immobiliengruppe

Nach der Idee der Planer soll hier, wo derzeit Fahrzeuge rund um mehrere Hallen parken, moderner, attraktiver Lebensraum mit zeitgemäßer Architektur, Bauweise und smarter Ausstattung entstehen. Hinzu kommt eine großzügige Bepflanzung der Außenanlagen. Das Angebot richtet sich an Familien, Paare, Alleinstehende und Senioren. Das neue autofreie Quartier lockt mit Nahwärme vom Blockheizkraftwerk, Photovoltaik und Dachbegrünung. Kinderspielplätze sind ebenso vorgesehen wie Grünflächen und natürlich eine ausreichend dimensionierte Tiefgarage für die Mieter und eventuelle Betriebe im nahen Umkreis. Fahrradabstellplätze sollen ebenfalls geschaffen werden.

Keine Durchfahrt zur Hauptstraße

Der befahrbare Innenraum zwischen den Neubauten wird von der Alte Straße aus erschlossen. Er ist nur für Anlieferverkehr beziehungsweise für den Rettungsdienst sowie für Ver- und Entsorgungsfahrzeuge geöffnet. Eine Durchfahrt zur Hauptstraße wird nicht möglich sein. Fußgänger können allerdings dort durchgehen.

Die derzeitige Durchfahrt an der Hauptstraße dient dann nur noch zum Erreichen und Verlassen der Stellplätze, die direkt hinter den Gebäuden geschaffen werden.

Im Ausschuss wurden die Pläne begrüßt, da damit dringend benötigter Wohnraum in der Innenstadt geschaffen werde und das Areal somit auch aufgewertet werde.

Baubeginn soll laut Planung Anfang 2022 sein, mit der Fertigstellung der Wohnungen und Anlagen rechnet die Immobiliengruppe Wolf etwa Mitte des Jahres 2023.