Frechen – Die Burgschule kann nach den Sommerferien noch nicht die leerstehenden Container der ehemaligen Anne-Frank-Schule nutzen, die sich gleich nebenan befinden. Einen entsprechenden Antrag hatten CDU und Grüne gestellt, weil sich die Raumnot in der Burgschule wegen steigender Schülerzahlen, insbesondere im Ganztag, nach Angaben des schwarz-grünen Bündnisses immer mehr verschärft.



Bestandsaufnahme ist notwendig



Obwohl die Container an der Anne-Frank-Schule im Sommer frei werden, weil die Lindenschule ihr dortiges Übergangsquartier in den Ferien verlässt und in den Neubau an der Gisbertstraße zieht, können sie nicht gleich im Anschluss von der Burgschule genutzt werden. Die Container müssten zunächst noch repariert und hergerichtet werden, berichtete der Technische Beigeordnete der Stadt Frechen, Robert Lehmann, kürzlich im Schulausschuss.

Nach den Sommerferien sei zunächst eine Begehung der Container und eine Bestandsaufnahme notwendig, so Lehmann. Fest stehe schon jetzt, dass das Dach abgedichtet und Schimmel entfernt werden müsse. Zudem seien Malerarbeiten erforderlich. Auch der Brandschutz müsse überprüft werden. Lehmann geht davon aus, dass die Container frühestens Ende dieses Jahres wieder zur Verfügung stehen.



Sanierung der Burgschule geplant

Ursprünglich war geplant, dass die Burgschule nach dem Umzug der Lindenschule vorübergehend komplett in die benachbarte Anne-Frank-Schule einzieht, damit das Burgschul-Gebäude in der Straße Im Klarenpesch saniert werden kann. Dies sei frühestens im nächsten Jahr möglich. Die Planungen für die Sanierung müssen wahrscheinlich auch noch einmal aktualisiert werden, da sie mittlerweile schon einige Jahre alt sind.



CDU und Grüne hatten darauf hingewiesen, dass in der Burgschule im kommenden Schuljahr rund 200 Kinder in den Ganztag aufgenommen werden, fast 30 mehr als bisher. Auch in den kommenden Jahren sei ein Zuwachs in der Ganztagsbetreuung zu erwarten. Doch schon jetzt reichten die Räume nicht mehr aus.



Das könnte Sie auch interessieren:

Raumnot in Frechener Grundschule Anzeige Zusätzliche Container für Burgschule beantragt von Patrik Reinartz

Entscheidung ist gefallen Anzeige An diesem Standort wird die neue Schule in Frechen gebaut von Patrik Reinartz

Frechen Anzeige Halle am Gymnasium soll für 5,9 Millionen Euro saniert werden von Udo Beissel

Auch die beiden Mensen der Burgschule seien zu klein. Sie böten insgesamt nur Platz für knapp 90 Kinder. Es müsse dringend eine Alternative gefunden werden.