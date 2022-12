24 Eigentumswohnungen Werkshäuser in Gleuel weichen zwei Neubauten

Hürth-Gleuel – Zwei Dutzend Familien werden an der Buchenstraße in Gleuel ein neues Zuhause finden. Der Kölner Bauträger MBS-Baugesellschaft errichtet am Ende der Stichstraße in Höhenlage für rund zwölf Millionen Euro zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils zwölf Wohneinheiten. Dafür werden die beiden Altbauten mit den Hausnummern 10 und 12 weichen.

Die meisten der früheren Werkswohnungen in den beiden Häusern, die Anfang der 60er-Jahre errichtet wurden, stehen bereits seit eineinhalb bis zwei Jahren leer, vor kurzem zog auch der letzte Mieter aus. Bis Ende des Jahres sollen die Altbauten abgebrochen werden.

Baubeginn in Hürth ist im Frühjahr 2022

Baubeginn ist nach Angaben der KSK-Immobilien im Frühjahr 2022. Der Immobilienmakler der Kreissparkasse Köln hat inzwischen mit der Vermittlung der Eigentumswohnungen begonnen. „Die Nachfrage ist groß, die ersten drei Verträge sind reif für den Notar“, berichtet Immobilienberater Dieter Essfeld. Die Kaufpreise liegen nach seinen Angaben zwischen 4500 und 5200 Euro pro Quadratmeter

Die Wohnungen in den beiden Neubauten, die in Massivbauweise errichtet werden, haben zwei bis vier Zimmer und Wohnflächen von 73 bis 121 Quadratmetern. „Vier der sechs Wohnungen im Erdgeschoss entstehen im Maisonette-Stil mit eigenem Garten “, so Immobilienberater Mario Spiluttini. „Im Ober- und Staffelgeschoss befinden sich jeweils drei Wohneinheiten, die über einen eigenen Balkon oder eine Dachterrasse verfügen.“ Die Wohnungen werden mit Fußbodenheizungen ausgestattet, geheizt wird mit Fernwärme. In beiden Häusern gibt es einen Wasch- und Trockenraum sowie einen Fahrradkeller.

Aus den 60er-Jahren stammen die beiden Häuser mit Werkswohnungen, die demnächst abgerissen werden. Copyright: Andreas Engels

Ihre Autos können die Bewohner in einer Tiefgarage mit 34 Stellplätzen abstellen. Alle Etagen inklusive Tiefgarage sind über einen Aufzug barrierefrei erreichbar. Bezugsfertig sollen die Wohnungen im Herbst 2023 sein.

Das könnte Sie auch interessieren:

Preis, Lage, Infrastruktur Anzeige In diesen Baugebieten in Rhein-Erft gibt es noch Wohnraum von Andreas Engels , Anica Tischler , Wolfram Kämpf , Veit Ellerbrock , Patrik Reinartz , Niklas Pinner , Dennis Vlaminck

Erschließung von Baugebiet hat begonnen Anzeige Im „Römerpark“ in Bergheim entstehen 68 Häuser

Teure Häuser Anzeige Neubaugebiet Efferen-West wächst in rasantem Tempo von Andreas Engels

„Der Standort Hürth erfreut sich aufgrund seiner Nähe zu und der guten Anbindung nach Köln extremer Beliebtheit“, berichtet Ralf Scheidt, Vertriebsleiter für Neubauimmobilien. Die Wohnungen seien deshalb sowohl für Eigennutzer als auch für Kapitalanleger interessant. Weitere Informationen gibt es unter 0221/17949423.