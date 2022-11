Hürth Fischenich 50 Einsatzkräfte löschen Feuer auf Bauernhof

Hürth-Fischenich – Aus bislang ungeklärter Ursache ist in einem unbewohnten Bauernhof an der Schmittenstraße am Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Anwohner hatten kurz vor acht Uhr die Feuerwehr alarmiert. Etwa 50 freiwillige Einsatzkräfte zweier Löschzüge waren mit ihren Kollegen der hauptamtlichen Wache vor Ort. Zudem wurde ein Atemschutz-Container aus Frechen angefordert. Unter der Leitung von Brandamtmann Kurt Stüsser konnte das Feuer, das im hinteren Teil des alten Bauernhofs in einem großen Kellerraum ausgebrochen war, gelöscht werden.

Zeitaufwendig und kräftezehrend war anschließend das Ausräumen der im Keller gelagerten, teils glimmenden Gegenstände. Um auch die Glutnester zu löschen, mussten alle Gegenstände ins Freie gebracht werden. (mkl)