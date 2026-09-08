Unter dem Vorwand, ein Möbelstück kaufen zu wollen, sollen drei Unbekannte am Montagabend (7. September) eine Frau in Hürth bestohlen und anschließend angegriffen haben. Nach Angaben der Polizei hatte sich die Frau mit den drei Personen verabredet.

Gegen 19 Uhr erschienen zwei Frauen und ein Mann bei ihr zu Hause im Bereich der Hermülheimer Straße. Eine der Frauen ging mit der Wohnungsinhaberin ins Haus, um sich das angebotene Möbelstück anzusehen.

Unter einem Vorwand soll die Unbekannte die Frau aus dem Schlafzimmer gelockt haben und dort kurzzeitig allein geblieben sein. Als die Bewohnerin zurückkehrte, bemerkte sie laut Polizeiangaben, dass Schmuck fehlte.

Hürth: Täter schlug der Bewohnerin in den Bauch

Die Tatverdächtige flüchtete daraufhin zu ihren Komplizen in den Hausflur. Die Frau verfolgte das Trio und versuchte, es an der Flucht zu hindern. Der unbekannte Mann soll daraufhin nach der Frau getreten und sie in den Bauch geschlagen haben. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Der Mann soll 25 bis 30 Jahre alt, schmächtig und schwarz gekleidet gewesen sein. Er trug kurzes Haar und einen Dreitagebart. Die beiden Täterinnen sollen im gleichen Alter sein, dunkle, lange Haare sowie braune Augen haben und helle Kleidung getragen haben. Die Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat 13. Hinweise nehmen die Ermittler unter 02271/810 oder per E-Mail entgegen. (aen)

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