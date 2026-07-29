„Meine Auszeiten Köln“Frechener Autorin suchte nach versteckten Glücksorten

Die niedlichen Alpakas, Ponys und Esel auf dem Gertrudenhof in Hürth kennen ja viele. Aber wussten Sie schon, dass man auf dem Erlebnisbauernhof auch in der Floristikwerkstatt allerhand erleben kann? „Es duftet herrlich nach Glück und Rosen, man kann dort den Floristinnen und Floristen über die Schulter schauen und auch selbst Blumen binden“, verrät Melanie Brozeit und lacht. „Ein wahrer Glücksort.“

Seit zehn Jahren ist die TV-Redakteurin und Wahl-Frechenerin für den Droste-Verlag versteckten Glücksorten auf der Spur. In ihrer Heimat, dem Ruhrgebiet, im Alten Land oder an Rhein und Erft. In ihrem neuen Buch „Meine Auszeiten Köln“ sind es eher die leisen und versteckten Kraft- und Glücksorte in Köln und Umgebung, die zum Durchatmen und Kraft schöpfen anregen. Magische Plätze, die die Seele streicheln und das Innehalten ermöglichen. Solche Glücksorte seien oft scheu und flüchtig wie das Glück selbst, philosophiert die Autorin.

Melanie Brotzeit suchte für ihr Buch nach Glücksorten

Ein Jahr lang hat Melanie Brozeit recherchiert und war als Glücksdetektivin in der Region unterwegs. „Die Orte, an denen ich mich nicht recht wohlgefühlt habe, sind direkt wieder von der Liste geflogen“, verrät sie. Herausgekommen ist ein Wohlfühl-Buch mit 70 Glücksorten und verblüffenden Selbstfürsorge-Tipps. „Warum nicht mal aus dem Buchstabensalat im Kopf Verse machen?“, schlägt sie vor. „Das sorgt für klare Gedanken.“

Für wahre Glücksgefühle hingegen sorge ein Besuch im Kreativ-Studio Mrs. Berry in Frechen. Da dufte es nach Zitronen, Lavendel und Ölfarben. „Ein toller Ort, hier können Glücksuchende mit Hand und Herz gestalten und auch einen Glücksbringer-Kranz mit Wasserfarben malen“, sagt sie und strahlt. Inmitten der barocken Gartenkunst am Schloss Augustusburg in Brühl könne man wunderbar entspannen und sich wohlfühlen. Und in der balinesischen Wellness-Oase Monte Mare in Bedburg lohne sich nicht nur ein Sprung in die Therme, sondern bei balinesischen Klängen auch ein Besuch des Wellness-Shops. Mit etwas Glück schaue man anschließend genauso entspannt wie der freundliche Buddha am Eingang.

Tipps für ruhige Stunden oder ein ganzes Wochenende

„Good vibes“ verspricht Melanie Brozeit auch in Köln. Sie empfiehlt unter anderem die Severinstorburg und ein wenig Achtsamkeit für einen Besuch. Denn dort gebe es nicht nur einen Weinberg, sondern auch eines der spektakulärsten Weinbistros der Stadt. „Einfach die Steintreppe hinter der Severinstorburg hinauf und auf der Empore Flammkuchen und Wein genießen“, empfiehlt sie.

Für Eilige gibt es die „Atempause“, in der man schon nach einer Stunde das kleine Glück finden kann, das Auftanken an einer „Kraftquelle“ dauere rund drei Stunden. Es gibt Tipps für einen ganzen Tag Urlaub oder die „Luxusvariante“, ein komplettes Wochenende in frischer Umgebung. Zum Beispiel in einem gemütlichen Tiny House auf dem Naturcampingplatz Wiesenhaus in Köln-Porz. Oder, da hält sie es mit dem Dalai Lama: „Verbringe jeden Tag einige Zeit mit dir selbst.“

Das Buch „Meine Auszeiten Köln – Durchatmen und Kraft schöpfen“ von Melanie Brozeit ist für 16 Euro im Buchhandel erhältlich. Droste-Verlag, ISBN: 978-3770027781