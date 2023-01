Unfall in Hürth Pkw überschlägt sich nach Zusammenstoß

Hürth – Am späten Samstagnachmittag hat sich das Auto einer 55-Jährigen aus Hürth nach einem Zusammenstoß mit dem Pkw eines 29-jährigen Kerpeners überschlagen.

Wie die Polizei mitteilte, wollte der 29-Jährige auf die Wendelinusstraße in Richtung Berrenrath abbiegen, während die Fahrerin aus Hürth auf der Wendelinusstraße in Richtung Hürth-Knapsack fuhr.



Der Kerpener fuhr in den in die Straße ein und übersah dabei den Pkw der 55-Jährigen. Nach dem Zusammenprall der beiden Autos überschlug sich der Pkw der 55-Jährigen und blieb auf der rechten Seite liegen. Der am Unfall beteiligte 29-Jährige und Zeugen halfen der Fahrerin aus dem Fahrzeug.

Die beiden Beteiligten wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw der Hürtherin musste abgeschleppt werden. Die Wendelinusstraße war während der Unfallaufnahme bis etwa 19:00 Uhr komplett gesperrt. (red)