Kerpen – Dank einer Kunstaktion mit vielen beteiligten Kinder ist das Viertel rund um Maastrichter Straße und Nordring Anfang Juli viel bunter worden: So wurden vier Verteilerkästen an der Straßenkreuzung Lothringer Straße und Nordring von Schulkindern der Adolph-Kolping-Hauptschule mit Graffiti-Künstlern mit Naturmotiven wie Pandabären, Blumenwiesen oder Marienkäfer gestaltet.

Zudem ist auch der Bauzaun an der Baustelle für das neue Begegnungszentrum an der Maastrichter Straße 5-7 verziert worden. Großformatige Holzfiguren, die die Bewohnerschaft aus dem Quartier repräsentieren sollen, hängen nun am Zaun.

Schüler und Schülerinnen der Klasse 5b der Adolph-Kolping-Hauptschule und ihre Betreuer machten bei dem Projekt mit. Bürgermeister Dieter Spürck (l.) lobte ihren Einsatz. Copyright: Stadt Kerpen

Die Figuren waren in der Bastel-AG des Internationalen Zentrums der Awo am Nordring entworfen und dann von den Helios-Werkstätten angefertigt worden. Bei der Montage am Zaun half auch Bürgermeister Dieter Spürck, der das „tolle Projekt“ lobte. Beteiligt an den beiden Aktionen waren auch die Künstler Martin Scholz und Tori Weiss, Lehrerin Arzu Okumus,und Schulsozialarbeiter Daniel Becker, Alisa Hammer von der Awo und Manfred Fleer von den Helios-Werkstätten.

Tiere zieren die Verteilerkästen an der Maastrichter Straße. Copyright: Wilfried Meisen

Mit den Figuren am Bauzaun solle „darauf aufmerksam gemacht werden“, dass das Begegnungszentrum für die Menschen im Viertel „einen Mehrwert“ bilden werde, formulierte Quartiersmanagerin Isabel Maniura.

Die beiden Projekte wurde im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ mit Mitteln des Bundes, des Landes und der Stadt finanziert.