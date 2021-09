Unfallursache unklar: Drei Verletzte bei Unfall in Kerpen-Sindorf

Kerpen -

Drei Verletzte forderte am Samstagmittag ein Unfall auf der Kerpener Straße in Sindorf. Eine 41-jährige Kerpener Autofahrerin war dort zusammen mit ihrer achtjährigen Tochter gegen 13.20 Uhr in Richtung Hüttenstraße unterwegs, als ihr vor der Einmündung „Zum Breitmaar“ auf ihrer Fahrspur ein anderes Auto entgegenkam. Wie die Polizei mitteilte, beobachteten Zeugen, wie der Fahrer, ein 58-jähriger Frechener, mit seinem Auto ein anderes Fahrzeug überholte.

Es kam zum Zusammenstoß beider Autos. Der Wagen des Frecheners prallte anschließend gegen eine Hauswand und beschädigte diese. Alle Insassen kamen mit leichten Verletzungen davon. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht, konnten das Hospital jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Laut Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 58-jährige unter Einfluss von Medikamenten stand. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Möglich sei es aber auch, dass der Frechener wegen eines medizinischen Notfalls in den Gegenverkehr geriet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Beide Autos waren nicht mehr fahrtüchtig. Während der Unfallaufnahme wurde die Kerpener Straße zwischen der Erftstraße und Zum Breitmaar für rund anderthalb Stunden gesperrt.