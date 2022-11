Pulheim-Stommeln – Das Freibad in der Aquarena in Pulheim-Stommeln bleibt vorübergehend geschlossen. Nach Angaben der Stadt wurde am Montagmorgen ein technischer Defekt festgestellt, weswegen in allen Becken das Wasser abgelassen werden muss. Ab wann das Freibad wieder geöffnet ist, ist noch unklar. Das Hallenbad und die Saunalandschaft bleiben geöffnet.

Der Defekt war am Morgen bei einer Kontrolle aufgefallen. Laut Stadtsprecherin Ruth Henn waren zu dem Zeitpunkt nur wenige Badegäste vor Ort, die das Freibad verlassen mussten. Gefahr habe zu keinem Zeitpunkt bestanden. Das Freibad war seit dem 1. Mai wieder geöffnet. (smh)