Geschenke für die Vierbeiner Weihnachtsstimmung in Pulheimer Katzenpension

Pulheim-Stommelerbusch – Spooky ist erst noch etwas unentschlossen. Doch dann siegt seine Neugier, und er wickelt sein Weihnachtsgeschenk aus: ein kleines Kissen, gefüllt mit getrocknetem Gamander, einer Pflanze, deren Duft Katzen lieben. Gipsy bekommt ein Kissen mit Katzenminze. In der Katzenpension Hoffmann ist Bescherung.

Bis zu 25 Katzen – so viele hat das Kreisveterinäramt erlaubt – leben bei Carmen und Peter Hoffmann, wenn die Halterinnen und Halter Urlaub machen oder sich aus anderen Gründen vorübergehend nicht um ihre Tiere kümmern können. Die Pension ist in den Ferienzeiten schon weit in das nächste Jahr nahezu ausgebucht.

Für ihre Weihnachtsgäste hat Carmen Hoffmann die pfotenfreundlich kleinen Kissen genäht und gefüllt. Ihr Mann Peter hat die Katzenzimmer im Souterrain weihnachtlich dekoriert. Elektrische Kerzen leuchten, der Weihnachtsmann thront neben einem Tannenbaum, und um die Kletteräste sind bunten Lämpchen drapiert.

Locker verpackt

Die kleinen Geschenke für die Tiere haben Hoffmanns locker, damit das Auspacken nicht zu mühselig wird, in Geschenkpapier eingeschlagen haben. Die Tiere lieben den Geruch und auch den Geschmack von Minze und Gamander und spielen mit den kleinen Kissen. Der 14 Jahre alte Tango lässt es ruhiger angehen, während die erst sieben Monate alte Aslan übermütig mit ihrem Geschenk und anderen Spielsachen herumtollt.

Seit vier Jahren betreiben Carmen Hoffmann, die seit ihrer Kindheit immer Katzen im Haus hat, und ihr Mann Peter die Pension. Ihre Kunden wohnen im Rheinland, aber auch im Ruhrgebiet und gar in Belgien. Die Bescherung, bei der die Besitzerinnen und Besitzer auch per passwortgeschützter Webcam zusehen können, gehört zum festen Bestandteil des Jahreskalenders. „Katzen sind verspielt und lieben Abwechslung und Überraschungen. Mit der weihnachtlichen Dekoration und der Bescherung wollen wir ihnen eine Freude machen und ihnen etwas besonderes bieten“, sagt Carmen Hoffmann.

Auch für die Halter der Samtpfoten gibt es Weihnachtsgaben. Wenn sie ihre Tiere nach dem Weihnachtsurlaub abholen, bekommen sie gegen eine Spende für die Tiertafel Rhein-Erft eine Überraschungstüte mit Literatur und Musik.