Kollision auf Kreuzung Zwei Verletzte nach Unfall in Pulheim-Brauweiler

Pulheim-Brauweiler – Bei einem Unfall am Samstagabend in Brauweiler ist ein 43-jähriger Mann verletzt worden. Nach der Untersuchung im Rettungswagen am Unfallort wurde er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Eine zweite Person erlitt ebenfalls Verletzungen, wollte jedoch zunächst nicht ins Krankenhaus.

Es war gegen 18:20 Uhr, als der 43-Jährige auf der Landesstraße 213 aus Köln in Richtung Frechen fuhr. Nach Informationen der Polizei am Unfallort wollte der 43-Jährige an der Kreuzung Bonnstraße (L 183) links in die Bonnstraße abbiegen. Zur gleichen Zeit näherte sich auf der Mathildenstraße aus Brauweiler kommend ein Personenwagen der Kreuzung. Der Fahrer wollte laut Polizei die Kreuzung überqueren und auf der L 213 weiter geradeausfahren. Doch so weit kam er nicht. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Der Verkehr an der Kreuzung wird durch eine Lichtsignalanlage geregelt. Selbstständig konnten die beiden Fahrer ihre Wagen verlassen.

Kreuzung musste für den Verkehr gesperrt werden

Unter der Einsatzleitung von Brandoberinspektor Thomas Bedburdick waren aber auch schnell die Polizei, der Rettungsdienst und rund 20 Feuerwehrleute der hauptamtlichen Wache Pulheim und des Löschzugs Brauweiler am Unfallort. Pulheims Feuerwehrsprecher Wolfgang Schmitt erklärte, dass die Haupt- und Ehrenamtler den Rettungsdienst bei der Versorgung der Verletzten unterstützten, sie halfen auch der Polizei bei den Absperrmaßnahmen der Unfallstelle.

Zudem stellten sie vor Ort den Brandschutz sicher und streuten die ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten ab. Für die Versorgung der Verletzten und die Unfallaufnahme durch die Polizei des Rhein-Erft-Kreises musste der Kreuzungsbereich in Teilen gesperrt werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.