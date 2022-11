Pulheim – Vier Kandidaten und zwei Kandidatinnen hatten sich am 13. September zur Wahl gestellt. Für Amtsinhaber Frank Keppeler (CDU) haben 11.158 Wahlberechtigte gestimmt, das entspricht 42,1 Prozent. Marion Reiter (SPD) bekam 6212 Stimmen, das entspricht 23,1 Prozent der Wahlberechtigten, die beiden treten in der Stichwahl an.

Die Stadt ist in einer Sackgasse: Nach rund sieben Jahren liegt das IT-Konzept für die Schulen noch nicht vor. Nun heißt es Medienentwicklungsplan, doch auch der lässt auf sich warten. Die Kooperation mit Kommunen des Rhein-Erft-Kreises steht auf der Kippe und somit auch die Aussicht, Fördermittel für den Glasfaser-/Breitbandausbau zu bekommen. Erschwerend kommt hinzu, dass er möglicherweise erst 2024 verwirklicht werden könnte. Diese zeitliche Perspektive habe ihn besorgt, sagt Frank Keppeler. Doch sei es eine Entscheidung des Stadtrates, ob die Stadt an der Kooperation festhalte und somit "den längeren Weg" wähle oder ob sie Geld in die Hand nehme und den Breitband-/Glasfaserausbau in Eigenregie stemme. "Ich glaube aber, dass eine Perspektive bis 2024 schwer zu vermitteln ist."

Marion Reiter plädiert dafür, "jetzt Geld in die Hand zu nehmen" und einen Schlussstrich unter die Kooperation zu ziehen. "Wir können weder den Schulen noch den Eltern noch den Schülern vermitteln, dass wir weitere Jahre dafür brauchen."