Pulheim-Stommeln Deshalb leuchtet die Stommelner Mühle so bunt

Pulheim-Stommeln – Es ist eine Gemeinschaftsaktion. Drei Stommelner wollten Licht ins Dunkel bringen. Kurzerhand haben Christian Krämer und André Krämer (sie sind nicht verwandt) sowie Peter van Bonn das Wahrzeichen Stommelns, die Mühle, zum Leuchten gebracht.

Die Idee kommt offenbar gut an bei der Bevölkerung im Mühlenort. So gut, dass die drei nach Rückfragen „von vielen Stommelnern“ ein Spendenkonto eingerichtet haben, sagt Peter van Bonn. Den Betrag wollen sie einer sozialen Einrichtung spenden.

„Einfach mal was Neues zeigen“

Doch zurück zum Anfang. „Normalerweise finden in der Adventszeit überall Weihnachtsmärkte mit bunten Ständen statt, überall gibt es Weihnachtsbeleuchtung, die Leute freuen sich auf Weihnachten und genießen Nähe und Gesellschaft“, sagt Peter van Bonn. Doch all das sei im letzten Jahr größtenteils flachgefallen. „Und daher wollten wir den Leuten einfach mal was Neues zeigen und daran erinnern, dass es immer irgendwie weitergeht und trotz Corona und allen Schwierigkeiten irgendwo ein Licht brennt.“

Kurzentschlossen setzten sich die Veranstaltungstechniker Peter van Bonn, André Krämer und der Elektromeister Christian Krämer zusammen und tüftelten ein Konzept für einen Adventskranz aus. Da sie die Eigentümer der Mühle gut kennen – es sind Christian Krämers Mutter Ingrid und sein Onkel Peter – war der Weg für die Illumination des Wahrzeichens frei.

Gespendete Summe geht an Paul-Kraemer-Haus

Mit Traversen haben die drei die Flügel nachgebildet, die derzeit noch in Holland restauriert werden. An jedem Adventssonntag verwandelten die eingebauten LED-Lampen einen weiteren Flügel in eine rote Kerze mit gelber Flamme. „Jetzt, in der eigentlichen Karnevalszeit, wollen wir den Stommelner Vereinen etwas zurückgeben und lassen noch bis Donnerstagabend jeden Tag die Flügel in einer Vereinsfarbe leuchten“, berichtet Peter van Bonn.

Bis Donnerstag, 15. Januar, ist die Mühle morgens von 6 bis 9 Uhr sowie von 16 bis 22 Uhr illuminiert. Die gespendete Summe – gestern waren es mehr als 700 Euro – soll den Bewohnern des Paul-Kraemer-Hauses am Kattenberg zugute kommen. Die Menschen mit Behinderung seien durch die Pandemie stark eingeschränkt, so Christian Krämer.

Informationen zur Spendenaktion gibt es außerdem auf der Website von Peter van Bonn.