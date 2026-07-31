Der Zeitplan für den Umbau des Kölner Tors steht. Bekanntlich wird die Ampel am Knotenpunkt Venloer Straße/Steinstraße/Johannisstraße durch einen Kreisverkehr ersetzt. Die Arbeiten, die am Montag, 10. August, beginnen, bringen erhebliche Einschränkungen für Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer mit sich. Denn für die Zeit der Bauarbeiten wird die Venloer Straße nach Angaben von Stadtsprecherin Ruth Henn zwischen der Kreuzung Pletschmühlenweg/Anemonenweg und der Einmündung Orrer Straße gesperrt.

Pulheim: Bauarbeiten dauern bis zum 1. Quartal 2027

Außerdem soll die Steinstraße ab der Straße „Zur Alten Wassermühle“ in Höhe der Turnhalle gesperrt werden, Fußgängerinnen und Fußgänger würden an der Baustelle vorbeigeführt. „Die Bauarbeiten sollen – nach derzeitiger Planung – im Laufe des ersten Quartals 2027 beendet sein.“ In der Bauphase wird der Verkehr umgeleitet.

Dazu Ruth Henn in einer Mitteilung: „Die Umleitung von Köln kommend ins Stadtzentrum und umgekehrt erfolgt über Geyen. Um größeren Rückstaus entgegenzuwirken, wird an der Einmündung Frechener Straße/Sintherner Straße eine Bedarfsampel aufgestellt. Der Verkehr zwischen dem Gewerbegebiet Pulheim und den Stadtteilen Stommeln und Sinnersdorf wird über die Bundesstraße 59 geführt.“

Bauarbeiten betreffen auch den Busverkehr

Die Bauarbeiten wirken sich auch auf den Busverkehr aus. Die Haltestelle Lindenstraße wird nicht angefahren. Für Busse in Fahrtrichtung Köln werde eine Ersatzhaltestelle auf der Orrer Straße in Höhe der Witschgasse und für Busse in Fahrtrichtung Bahnhof eine Ersatzhaltestelle auf dem Ostring nahe der Orrer Straße eingerichtet, so die Stadtsprecherin weiter. „Die Geschäfte in der Ortsmitte bleiben durchgängig anfahrbar.“ Der Marktplatz könne weiterhin von der Orrer Straße und der Rathausstraße aus erreicht werden.

„Auch die Steinstraße mit den dort gelegenen Stellplätzen und Märkten bleibt durchgängig von der Rathausstraße aus erreichbar.“ Dies schließe auch die Zufahrt zum Parkhaus am Bahnhof, zum Kultur- und Medienzentrum, zum Rathaus sowie zum Seniorenheim ein. Für Geschäfte und Einrichtungen im unmittelbaren Baustellenbereich würden provisorische Stellplätze im gesperrten Teil der Venloer Straße zwischen der Kreuzung Pletschmühlenweg/Anemonenweg und der Baustelle eingerichtet, kündigt Ruth Henn an. „So können Kundinnen und Kunden von Köln kommend in den abgesperrten Bereich einfahren und dort parken.“

Ab Montag (3. August) richtet das beauftragte Unternehmen die Baustelle ein und stellt Schilder auf. „Zu Beginn der eigentlichen Arbeiten ab dem 10. August werden zunächst die vorhandenen Garagen an der Kreuzung zwischen Steinstraße und Johannisstraße abgerissen“, so die Stadtsprecherin. Auf dieser Fläche würden unter anderem die benötigten Gerätschaften und Materialien platziert. In einem weiteren Schritt wird der Kanal erneuert.

Für Fragen rund um die Baustelle hat die Verwaltung eine Hotline unter 02238 /808-572 eingerichtet. Auch per E-Mail können Fragen gestellt werden. Auf der Homepage der Stadt Pulheim sind weitere Informationen zusammengestellt. Diese ist auch per QR-Code auf dem Baustellenschild abrufbar.