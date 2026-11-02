Für die Initiatorinnen fällt die Bilanz eindeutig aus: Die Plauderbank in Brauweiler und Pulheim ist ein voller Erfolg. Immer an Markttagen sitzen Ehrenamtler morgens auf Bänken auf dem Guidelplatz in Brauweiler oder am Markt in Pulheim und warten auf Bürgerinnen und Bürger, die einfach mal Lust haben zu reden.

„Es kommen sehr viele Menschen zum Plaudern, an manchen Tagen wechseln sich die Besucher laufend ab, denn miteinander reden macht einfach glücklich“, teilen die Organisatorinnen mit: „Mal geht’s um die Familie, mal um das Alleinsein zu Hause, mal um die eigene Lebensgeschichte, mal um Ausstellungen oder Konzerte, mal um Politik und manchmal unterhält man sich auch einfach darüber, wo es die besten Äpfel gibt.“

Knallgelbe Decke als Erkennungszeichen

Das Plauderbank-Projekt war im Sommer dieses Jahres auf einer der Bänke auf dem Guidelplatz in Brauweiler gestartet, später kamen weitere Standorte dazu. Man erkennt die Plauderbank an einer knallgelben Decke und an einem bunten Schild. Jeder, der mag, kann sich dazu setzen und über das reden, was ihn oder sie gerade beschäftigt.

Aber wie geht es nun im Spätherbst und im Winter weiter, wenn die sonnigen, angenehmen Tage eher gezählt sind? Dafür haben die Ehrenamtlichen zwei Bäckereien gewinnen können, die das Projekt unterstützen. Es ist die Bäckerei Kayser in Pulheim und die Bäckerei Merzenich am Guidelplatz in Brauweiler.

Freitags im Café bei Kaysers in Pulheim

Ab sofort findet man die „Plauderbank“ – oder vielleicht nennt man es dann besser den „Plaudertisch“ – im Café bei Kaysers an der Venloer Straße. Immer freitags von 10 Uhr bis etwa 11.30 Uhr sitzen dort Ehrenamtliche und warten auf Bürgerinnen und Bürger, die mal mit jemandem reden wollen. Man erkennt sie am Plauderbankschild auf dem Tisch. Übrigens ist Drängeln erlaubt, falls jemand schon dort sitzt und redet, so die Initiative: Man kann ruhig zu erkennen geben, dass man auch gerne sprechen möchte.

Donnerstags im Café Merzenich in Brauweiler

In Brauweiler ist der Plauder-Termin donnerstags von 10 Uhr bis etwa 11.30 Uhr im Café Merzenich am Guidelplatz. Auch hier erkennt man die Plauderbank am Schild auf dem Tisch. Wer mag, darf sich gerne dazu setzen. Einen Kaffee spendiert die Initiative gerne.

Weitere Termine

Freitagsnachmittags sind ab und zu ebenfalls Ehrenamtliche vor Ort in Brauweiler, meist ab 15 Uhr, auf jeden Fall am ersten Freitag im Monat. In Pulheim kann man auch samstags in der Stadtbücherei an der Steinstraße plaudern. Auch hier sind Ehrenamtler zwischen 10 und 11.30 Uhr vor Ort.

Kontakt zur Initiative

Wer Fragen zu der Plauderbank hat, kann sich an die Initiative wenden: unter 0172/2387166 oder per E-Mail. (rtz)

plauderbank-pulheim@posteo.de