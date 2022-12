In Kerpen stürzte an der Hahnenstraße eine große Tanne um.

Rhein-Erft-Kreis – Die Feuerwehren im Rhein-Erft-Kreis sind bis zum Sonntagabend fast 450 mal ausgerückt, um Sturmschäden zu beheben. Seit dem Mittwochnachmittag der vorigen Woche war die Feuerwehr nach Angaben der Leitstelle in Kerpen sturmbedingt unterwegs. Zu den meisten Einsätzen, 281 an der Zahl, kam es zwischen Freitagmittag und Samstagabend. 700 Notrufe gingen in diesem Zeitraum ein.

Zu den meisten Einsätzen in Rhein-Erft kam es von Freitag auf Samstag

Verletzt wurde niemand, teilte die Feuerwehr auf Anfrage weiter mit. Ein Kamerad habe sich sich leicht an einem Dorn geschnitten. Ausgerückt war die Feuerwehr überwiegend wegen umgestürzter Bäume und abgerissener Äste. Es habe keinen Einsatz gegeben, der besonders hervorzuheben sei. Rund 800 Einsatzkräfte waren im Dienst. Auch am Montag gingen die Aufräumarbeiten der Feuerwehr weiter.

Die Polizei musste nach eigenen Angaben am Wochenende zu mehr als 100 Einsätzen ausrücken wegen der heftigen Winde und der Schäden, die sie verursachten. Vielfach unterstützten die Beamtinnen und Beamten die Feuerwehr bei ihren Einsätzen. Die meisten Einsätze verzeichnete auch die Polizei in der Zeit von Freitagnachmittag und Samstagmittag. Am Sonntag sei es vergleichsweise ruhig geblieben. Die Polizei berichtet, es sei bei ihren Einsätzen größtenteils um herabfallende Dachziegeln und umgestürzte Bäume gegangen.