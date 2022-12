Rhein-Erft-Kreis – Wie immer bei Heimspielen eröffnen die Fußballer des FC Hürth II in der Staffel 1 der Bezirksliga den Spieltag um 12.30 Uhr. Es kommt die Reserve des FV Wiehl. „Wir freuen uns außerordentlich, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Wir hoffen allerdings darauf, dass sich möglichst viele Spieler impfen lassen, damit wir auch lange etwas von unserem geliebten Amateurfußball haben“, so der Trainer Hans-Dirk Dresen.



Er erwartet im Salus Park einen jungen, mit viel Tempo ausgestattete Gegner. Davor ist ihm nicht bange, denn sein Team ist bereit und will mit breiter Brust ein tolles Spiel abliefern: „Wir sind entsprechend motiviert, mit guten Testspielergebnissen im Rücken werden wir diese Sache angehen. Die Jungs sind Fit und hoch motiviert die ersten drei Punkte einzufahren.“

Derby im Kurt-Bornhoff-Sportpark in Frechen

Anstoß zum Derby zwischen der U 23 der SpVg Frechen 20 und Germania Geyen im Kurt-Bornhoff-Sportpark ist um 13.15 Uhr. Natürlich kribbelt es wieder, bestätigt Gäste-Trainer Björn Effertz, der auf eine neun Wochen lange Vorbereitung zurückblickt. Die reicht seiner Meinung nach nicht aus, da die muskulären Defizite nicht wieder aufgeholt wurden.



Seit dem Benefiz-Cup mehren sich in dieser Hinsicht die Probleme, und so wird er nicht seine beste Elf aufbieten können: „Ich denke aber, diese Probleme haben alle. Dabei hatten wir eine individuelle Trainingsgestaltung. Größere Verletzungen gibt es nicht. Viele haben ihre Wehwehchen. Zuletzt haben wir einen kleinen Knick bekommen, wollen aber in Frechen eine ordentliche Performanz abliefern. Sonst könnten wir die Punkte mit der Post schicken.“

DJK Viktoria Frechen vor unangenehmer Aufgabe gegen Heiligenhauser SV

Für die Spieler von Rheinsüd hat die wochenlange Quälerei in der Vorbereitung endlich ein Ende, es geht endlich um Punkte. Dabei wollen die Kölner an der Apenrader Straße an die durchweg guten Ergebnisse aus den Testspielen anknüpfen und drei Punkte einstreichen, wie Trainer Marcus Kniep versicherte. Beim SC West wird das allerdings nicht einfach.

Für Cüneyt Karaca, Coach der DJK Viktoria Frechen, ist der Heiligenhauser SV als erster Gegner unangenehm, da er mit seinen pfeilschnellen Stürmern ein schnelles Umschaltspiel pflegt. Die eigene Vorbereitung, war nach der langen Pause schwer, zumal einige seiner Spieler nichts gemacht hatten. Das Gesicht seines Kaders hat sich durch 14 Neue geändert. Die Integration ist noch nicht abgeschlossen, dafür war zu wenig Zeit. Die Abgänge der Stammkräfte Balazs Paska, Adem Uygur und Fabian Dresia hinterlassen riesige Lücken. „Wir haben gute Jungs dazubekommen, die noch Zeit benötigen, um mit meiner Idee klarzukommen“, so Karaca, der auf Elyesa Kursunlu und Muhammet Tolgahan Aydin verzichten muss.

Bezirksliga: Einige Teams steigen wegen der Flut später ein

In der Staffel 3 steigen RW Ahrem, der SV SW Nierfeld sowie SV Sötenich infolge der Folgen der Flutkatastrophe erst am vierten Spieltag ein. Somit haben Hilal-Maroc Bergheim, VfL Sindorf und GA Habbelrath-Grefrath zum Auftakt keine Gegner.

Land unter heißt es beim Fußball-Bezirksligisten SSV Rot-Weiß Ahrem. Copyright: Henning Hand

Zum TuS Langerwehe fährt die Mannschaft von BW Kerpen. Auch wenn die letzten Wochen schwierig waren, freuen sich die Kolpingstädter auf den Start, auch wenn das eine schwierige Aufgabe wird. „Ich sehe die Mannschaft unter den Top Vier, und wir müssen alles abrufen, um da etwas mitnehmen zu können“, betont Coach Timo Kurm. Trotzdem hält er nicht für unmöglich: „Wir sind alle heiß auf den Start und freuen uns einfach, dass es wieder losgeht.“