Rhein-Erft-Kreis – Die Fußball-Europameisterschaft verspricht wieder mal viel Spannung, Emotion und Hingabe – nicht nur auf dem Fußballfeld. Im Rhein-Erft-Kreis wird es auch in diesem Jahr wieder einige Orte geben, an denen gemeinsam mit anderen begeisterten Fans Fußball geschaut werden kann.



Obwohl die aktuell niedrige Inzidenz im Kreis zuletzt dafür sorgte, dass auch in der Außengastronomie wieder Lockerungen umgesetzt wurden, gibt es natürlich dennoch hier und da Einschränkungen. Trotz Jubel, Heiterkeit und dem ein oder anderen Bierchen, muss man sich natürlich an diese Einschränkungen halten. Aber dann steht einem fantastischen Fußball-Fest nichts mehr im Weg.

In unserer Übersicht werfen wir einen Blick auf die besten Spots zum Fußballschauen im Rhein-Erft-Kreis.

Brühl

Im Brauhausgarten Alt-Brühl, Sürther Straße 160, können alle EM-Spiele auf rund einem Dutzend Fernsehern verfolgt werden. Knapp die Hälfte der Plätze sind laut Betreiber überdacht. Der Biergarten in Brühl-Ost öffnet täglich um 16 Uhr. Im Brühl-Kierberger Kaiserbahnhof werden ebenfalls alle Partien gezeigt. Dazu hat man eigens sechs Großbildfernseher angeschafft. Diese stehen im Biergarten und bei schlechtem Wetter in der Gaststätte.

Adresse:

Brauhausgarten Alt-Brühl

Sürther Straße 160

50321 Brühl

Kerpen

Die Gaststätte Gleis 7 direkt am Horremer Bahnhof hat sowohl im Innen- als auch im Außenbereich mehrere große Bildschirme aufgestellt, auf denen durchgehend Fußball gezeigt wird.

Adresse:

Gleis 7 Lounge Bar

Bahnhofstraße 7

50169 Kerpen

Das Gleis 7 in Horrem Copyright: Wilfried Meisen

Auch auf dem Marktplatz in Horrem können Fußball-Fans die Europameisterschaft in diesem Jahr verfolgen. Dort wird es Public Viewing für 250 Menschen geben. Geplant ist eine Art Verzehrzwang/Eintritt. Es wird Stehtische geben, die mit genügend Abstand zueinander platziert sind.

Adresse:

Friedrich-Ebert-Platz

50169 Kerpen

Hürth

Im Coltro-Biergarten an der AOK-Straße 6 in Hermülheim werden alle Spiele auf dem Flatscreen oder der Leinwand (ist noch unklar) gezeigt. Dort ist Platz für 70 Leute. Im Ausschank sind die hausgebrauten Biersorten. Zu essen gibt es Brat- und Currywurst, bei größeren Veranstaltungen rollt ein Foodtruck vor.

Zu den deutschen Spielen sollte man reservieren unter 0157/39261074. Geöffnet ist mittwochs bis freitags ab 16 Uhr, samstags und sonntags ab 14 Uhr. ACHTUNG: Montag und Dienstag ist Ruhetag. Das heißt, auch das erste deutsche Spiel ist dort nicht zu sehen.

Adresse:

Coltro-Biergarten

Aok-Straße 6

50354 Hürth

Frechen

In der Gaststätte „Alter Bahnhof“ in Frechen, Kölner Straße 39, wird zu den Deutschland-Spielen ebenfalls Public Viewing angeboten. Dazu werden mehrere Leinwände und Fernseher im Biergarten und in den Innenräumen aufgestellt. Es gelten die in der Corona-Pandemie üblichen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften. Die Zahl der Plätze wird nicht aufgestockt.

Adresse:

Alter Bahnhof

Kölner Str. 39

50226 Frechen

Die Gaststätte „Alter Bahnhof“ in Frechen Copyright: Reinartz

Erftstadt

Der Waldbiergarten in Oberliblar stellt einen Bereich für Fußballinteressierte zur Verfügung, in dem man ungestört die Spiele schauen kann. Dabei appellieren die Betreiber dringend an die Einhaltung der Corona-Regeln. Ohne Test dürfen drei Haushalte an einem Tisch sitzen, mit Test 10 Personen (auch aus verschiedenen Haushalten). Es besteht Sitzplatzpflicht und außerhalb der Tische Maskenpflicht.

Adresse:

Waldbiergarten

Grubenweg 8

50374 Erftstadt

Pulheim

Im Biergarten der Pulheimer Gaststätte Lokalverbot in Stommeln wird eine Bühnenleinwand stehen, auf der alle Spiele der EM übertragen werden. In dem kleinen Biergarten ist Platz für 60 Leute. Normalerweise hat das Lokalverbot Sonntag und Montag Ruhepause - während der EM wird die Gaststätte den nächsten Monat an sieben Tagen die Woche geöffnet haben.

Adresse:

Lokalverbot

Venloer Straße 601a

50259 Pulheim-Stommeln

Bedburg

In Bedburg ist es gar nicht so einfach, einen Platz zum Fußballschauen zu finden. Vor allem Fans, die gerne an der frischen Luft sitzen wollen, sollten daher auf die anderen Kommunen im Kreis ausweichen. Eine Möglichkeit bietet allerdings die Gaststätte Alt Harff in Kaster. Dort kann man im Innenraum neben leckerem Essen auch einen Blick auf den Fernseher des Lokals werfen. Zumindest die Deutschland-Spiele werden hier auf jeden Fall übertragen.

Adresse:

Alt Harff

Friedrich-Ebert-Straße 15

50181 Bebdurg