Rhein-Erft-Kreis – Der eigentlich vorgesehene bundesweite Warntag am 9. September mit Testung der Hochleistungssirenen findet in diesem Jahr im Rhein-Erft-Kreis nicht statt. Stattdessen sei es den Kommunen überlassen worden, ob sie die Sirenentests durchführen wollten, sagt Kreissprecher Marco Johnen.

Auch im Kreis habe man sich nach Absprache mit den kreisangehörigen Feuerwehren dazu entschlossen, die Sirenentests nicht durchzuführen, so Johnen.



Das könnte Sie auch interessieren:

Aufarbeitung der Flutkatastrophe Anzeige In Blessem funktionierte die Sirene nicht von Wolfram Kämpf , Niklas Pinner

Protokoll der Hochwasser-Katastrophe Anzeige So wurde Erftstadt von der Flut erfasst von Veit Ellerbrock , Michael Greuel

Wurden Bürger zu spät gewarnt? Anzeige Erftstädter Feuerwehr wehrt sich gegen WDR-Vorwürfe von Wolfram Kämpf , Niklas Pinner

Spenden, Wiederaufbau, Kiesgrube Anzeige So soll es nach dem Hochwasser in Blessem weitergehen von Ulla Jürgensonn

Der Grund: In Erftstadt seien die Bewohnerinnen und Bewohner aufgrund der Warnsituation der vergangenen Tage – am Sonntagabend wurde Alarm ausgelöst, weil ein Vordamm der Erft gebrochen war – hochsensibilisiert. Aus diesem Grund wolle man nicht noch mehr Aufregung verursachen, sagt Johnen. (at)