Rhein-Erft Zusätzliches Weihnachtsgeld für soziale und gemeinnützige Einrichtungen

Rhein-Erft-Kreis – Zehn soziale, gemeinnützige und öffentliche Einrichtungen im Rhein-Erft-Kreis freuten sich über ein zusätzliches Weihnachtsgeld vom regionalen Energieversorger GVG Rhein-Erft.

Im Jahr 2020 gab es bei der traditionellen Weihnachtsspendenaktion deutlich mehr zu verteilen. Denn wegen der Corona-Pandemie war die Spendensumme von 5000 auf 10.000 Euro erhöht worden. „Durch die Corona-Pandemie fielen zahlreiche Veranstaltungen und Vereinsfeste weg und damit auch die Einnahmequellen, sodass viele Vereine und Institutionen in diesem Jahr finanziell stark eingeschränkt waren“, kommentierte GVG-Vertriebsleiter Jürgen Bürger. Gerade in diesen schwierigen Zeiten sei es wichtig, die Menschen in der Region zu unterstützen und dazu beizutragen, besser durch diese Krise zu kommen, sagte er.

Rhein-Erft: Das sind die Gewinner des Weihnachtsgeldes

Im August hatte die GVG die Leserinnen und Leser ihres Magazins „GVG regional“ dazu aufgerufen, Vorschläge für mögliche Spendenempfänger einzureichen. Unter den mehr als 130 Vorschlägen wurden 30 für die Aktion ausgelost. In der Winterausgabe haben Leser, Vereinsmitglieder und Förderer dann online und per Post über die Vorschläge abgestimmt.

Die Gewinner waren die DLRG-Ortsgruppe Bedburg, der Förderkreis der Grundschule Am Tierpark, die Freunde der Elsdorfer Glückspilze, die Tierhilfe Vierbeiner Erftstadt, die DPSG Stamm Hildebold, das Frauenforum Brühl-Hürth, der Förderverein evangelische Kita Vogelnest, die Kölner Katzeninitiative, der Förderverein des Theaters im Walzwerk sowie das Tanzcorps der Prinzengarde Wesseling-Urfeld. (taf)