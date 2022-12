Diebstahl am Westring Wesselinger Supermarkt-Räuber festgenommen

Wesseling – Ein 25-jähriger Mann wurde am Montagabend gegen 21.15 Uhr festgenommen, nachdem er wenige Tage zuvor einen Diebstahl in einem Supermarkt am Westring beging. Laut Polizei soll der Mann am Freitagabend eine Getränkeflasche in seiner Jacke versteckt haben. Als ihn ein Mitarbeiter am Ausgang stellen wollte, zückte er ein Messer, drohte dem Mitarbeiter und lief weg.

Als er den Laden am Montag erneut betrat, wurde er wiedererkannt. Die Mitarbeiter hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei weiteren Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass gegen den Räuber ein offener Haftbefehl besteht. (ant)