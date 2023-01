Wesseling – In dieser Übersicht stellen wir Veranstaltungen in Wesseling vor und sagen, was sonst so in den Stadtteilen los ist. Wichtige Termine und Meldungen finden Sie hier.

Termine in Wesseling

Termine der Müllabfuhr wegen Allerheiligen geändert

Die Restmüll-Tonnen werden aufgrund des Feiertags am Dienstag, 1. November, im Abfuhrbezirk drei abweichend am Mittwoch, 3. November, abgeholt und in Abfuhrbezirk eins am Freitag, 4. November, geleert. Die blauen Tonnen in den Bezirken eins und vier werden am Donnerstag, 3. November abgefahren.

Monatstreff des Sozialverband VdK

Zum nächsten Monatstreffen lädt der Sozialverband VdK Wesseling für Donnerstag, 10. November, ab 13.30 Uhr in die städtische Aula Gartenstraße, Mühlenweg 43, ein. Der Eingang ist nur vom Mühlenweg aus möglich. Dort können sich die Gäste unter anderem für die Weihnachtsfeier und die Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Soest anmelden. Außerdem stellt der Malteser Hilfsdienst den „Mobilen Einkaufswagen“ vor.

Jiddische Musik beim Wohnzimmerkonzert

Zu einem besonderen Wohnzimmerkonzert lädt der Verein RheinKlang 669 in das Café „Mines Spatzentreff“ ein. Das Sonderkonzert mit Gast Olaf Ruhl aus Berlin wird im Kontext der jüdischen Kulturwochen stattfinden. Der Musiker präsentiert sein Programm „Singt ojf Jiddisch!“



Das Programm werde eine heitere musikalische Einführung in die jiddische Musik, Sprache und Kultur geben, kündigen die Veranstalter an. Das Konzert findet am Donnerstag, 3. November, um 19 Uhr in Mines Spatzentreff, Kölner Straße 1 statt. Der Eintritt ist frei.

Halloween im städtischen Jugendcafé

Einen Abend voller Magie, Grusel, Hexerei und schaurigem Essen bietet das städtische Jugendcafé für Halloween, Montag, 31. Oktober, an. Alle Kinder zwischen sechs und 13 Jahren sind eingeladen, sich für die "Hallows Schule für Hexerei & Magie" anzumelden.

Los geht es im Jugendcafé, An St. Germanus 8, um 16 Uhr. Die Tore der Hexenschule schließen wieder um 22.30 Uhr. Die Teilnahme kostet vier Euro. Anmeldeformulare können per E-Mail beim Amt für Kinder, Jugend und Familie angefordert werden. Anmeldeschluss ist Freitag, 28. Oktober. Weitere Informationen gibt es unter 0176/17016320 und per E-Mail.

Eichholzer Schlosskonzert am 4. November

Mit Musikerinnen aus der Ukraine und unter dem Motto „From Ukraine with Love“ laden die Eichholzer Schlosskonzerte wieder zu musikalischen Genüssen ein. Am Freitag, 4. November, tritt das Ensemble „Ukrainische Elegie“ im Wesselinger Rheinforum auf. Es setzt sich aus den Künstlerinnen Oksana Dondik (Sopran), Alexandra Siniakova (Flöte) und Julia Sokolova (Klavier) zusammen.

Die Musikerinnen werden unter anderem Werke wie „Ave Maria“ von Giulio Caccini, „Menuett & Fuge“ von Alfred Schnittke oder „Siciliana“ von Johann Sebastian Bach präsentieren. Das Konzert findet am Freitag, 4. November, um 20 Uhr im Rheinforum, Kölner Straße 42, statt. Tickets kosten 14 Euro für Erwachsene, 10 Euro für Vereinsmitglieder des Musikforums Wesseling und 7 Euro für Schüler und Studierende. Die Karten gibt es im Vorverkauf in Theos Blumenhaus, Am Markt 20, bei der Süßen Ecke an der Bahnhofstraße 23 und im Musikforum an der Martinstraße 2.

Neuigkeiten aus Wesseling

Das Schadstoffmobil ist im Einsatz

Das Schadstoffmobil ist wieder in Wesseling unterwegs und nimmt gefährliche Stoffe wie Abflussreiniger, Farben und Lacke oder Leuchstoffröhren, aber auch Elektrokleingeräte entgegen. Im Oktober ist das Mobil am Donnerstag, 27. Oktober, zwischen 8.30 und 10.30 Uhr an der Kölner Straße/Uferstraße, von 11 bis 13 Uhr auf dem Parkstreifen am Friedhof Hubertusstraße und von 14 bis 16 Uhr auf dem Dorfplatz Urfeld an der Rheinstraße zu finden.

Am Samstag, 29. Oktober, ist das Schadstoffmobil von 8.30 bis 10.30 Uhr am Wiesenweg/Klobbotzstraße und von 11 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz Kronenweg/Roisdorfer Straße und von 13.30 bis 15.30 Uhr auf dem Dorfplatz Berzdorf an der Haupstraße im Einsatz. (at)

Spendensammlung für deutsche Kriegsgräber

Wie jedes Jahr sammeln die stellvertretenden Bürgermeister und Ortsbürgermeister sowie Ratsmitglieder, Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreter des Sozialverbands VdK Spenden für die Pflege von deutschen Kriegsgräbern vor den Wesselinger Friedhöfen. Auch dieses Jahr wird zum 1. November wieder gesammelt. Wer selbst noch aktiv werden und Spenden sammeln möchte, kann sich unter 02236/701251 oder per E-Mail bei der Stadt anmelden. (at)

Handy-Hilfe für Senioren

Um der älteren Generation den Einstieg in Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Telegram, die Sozialen Medien und Co. einfacher zu machen, bieten Jugendliche immer mittwochs ab 14.30 Uhr im Jugendcafé, An St. Germanus 8, kostenlose Unterstützung für Seniorinnen und Senioren an. Es geht dabei um den Umgang mit Tablets, Laptops, Handys oder auch klassischen PCs im Alltag. Interessierte Seniorinnen und Senioren können sich montags zwischen 16 und 19 Uhr bei Thomas Hummelsberger vom Jugendamt der Stadt Wesseling unter 0163/7016290 oder per E-Mail anmelden.

Wahl des Bürgermeisters bereits möglich

Am Sonntag, 30. Oktober, findet in Wesseling die Bürgermeisterwahl statt. Die Wahlbenachrichtigungen dafür würden bis spätestens Sonntag, 9. Oktober, zugestellt, teilte die Stadtverwaltung mit. Wer am Wahltag nicht persönlich seine Stimme abgeben kann, kann die Unterlagen zur Briefwahl schriftlich, per E-Mail oder persönlich beantragen. Zudem ist im Wahlbüro im Neuen Rathaus, Zimmer 25, montags bis freitags von 7.30 bis 12 Uhr sowie montags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr und dienstags von 14 bis 18 Uhr die Stimmabgabe möglich. Die Briefwahl-Umschläge mit dem angekreuzten Stimmzettel müssen bis Samstag, 29. Oktober, per Post bei der Stadt ankommen oder bis Sonntag, 30. Oktober, 16 Uhr, persönlich abgegeben werden.

Frist für Glasfaser-Vertrag bis Ende des Jahres verlängert

Ab dem neuen Jahr 2023 soll in Berzdorf der Glasfaserausbau starten. Die Absichtserklärung dazu unterzeichneten die Stadt und der Anbieter Netcologne bereits im August. Jetzt teilte der Telekommunikationsanbieter mit, dass die Vermarktung des Ausbaus verlängert wird. Ursprünglich sollten sich Anwohnerinnen und Anwohner bis zum 8. Oktober entscheiden, ob sie einen Glasfaseranschluss wollen. Jetzt können sich die Bürgerinnen und Bürger doch noch bis Ende des Jahres Zeit lassen. Entscheidender Vorteil ist laut Netcologne, dass Haushalte, die bis zum 31. Dezember einen Vorvertrag mit dem Unternehmen abschließen, den Anschluss ans Haus im Wert von rund 1000 Euro kostenlos erhalten.

Grünschnitt zur Abholung anmelden

Am Ende der Gartensaison fahren die Entsorgungsbetriebe Grünschnitt ab. Die Abholung erfolgt im Abfuhrbezirk 1 und 4 am 17. Oktober und 14. November sowie in den Bezirken 2 und 3 am 21. Oktober und 18. November. Eine Auflistung der Straßen nach Bezirken ist im Abfallkalender der Stadt oder auf der Homepage der Entsorgungsbetriebe zu finden.

Die Grünabfälle müssen bis 7 Uhr an der Straße stehen und dürfen nicht mehr als drei Kubikmeter pro Abfuhr betragen. Strauchwerk muss in den maximalen Abmessungen 50 mal 50 mal 150 Zentimeter gebündelt sein, kleinere Abfälle können in Jutesäcke gepackt werden.

Angemeldet wird per Online-Formular, E-Mail oder Fax unter 02235/9251499. Die Anmeldung muss zwei Tage vor dem Termin eingegangen sein.

Anmeldung für Grundschulen beginnt

Wer sein Kind auf eine der sechs Wesselinger Grundschulen schicken möchte, kann sich ab Montag, 17. Oktober, für das Schuljahr 2023/24 anmelden. Bis Freitag, 28. Oktober, ist in jeder Grundschule die Anmeldung nach telefonischer Terminvereinbarung ohne besondere Antragsstellung möglich, teilt die Wesselinger Stadtverwaltung mit.

Schulleitung und Schulträger entscheiden über die Aufnahme des Kindes unter Berücksichtigung der jeweiligen Kapazitäten vor Ort. Die Stadt weist jedoch darauf hin, dass bei der Anmeldung an eine weiter entfernte Schule als der nächstgelegenen kein Anspruch auf einen Schulplatz besteht. Bei der Anmeldung müssen die Kinder dabei sein. Geburtsurkunde oder Familienstammbuch sowie der Bescheid der Stadt Wesseling sind mitzubringen.

Die Schulpflicht ab 1. August 2023 gilt für Kinder, die bis 30. September 2023 das sechste Lebensjahr vollendet haben. Auf Antrag der Erziehungsberechtigten, so die Stadtverwaltung, sei es auch möglich, Kinder anzumelden, die nach dem Stichtag das sechste Lebensjahr vollenden, wenn sie die für den Schulbesuch erforderliche Schulfähigkeit besitzen. Die Telefonnummern der Grundschulen sind auf der Homepage der Stadt unter „Kita und Schule“ zu finden.