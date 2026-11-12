Pendlerinnen und Pendler müssen sich in den kommenden Wochen auf der A3 im Rhein-Sieg-Kreis gleich mehrfach auf Einschränkungen einstellen. Die Autobahn GmbH des Bundes hat an zwei Abschnitten der Autobahn Sperrungen angekündigt.

Eine davon wurde jetzt noch einmal verschoben: Die nächtliche Sperrung der Anschlussstelle Siebengebirge in Fahrtrichtung Frankfurt beginnt erst in der Nacht von Sonntag, 8. November, auf Montag, 9. November. In der ursprünglichen Meldung war dafür die Nacht vom 6. auf den 7. November genannt worden.

Sperrung der Anschlussstelle Bad Honnef/Linz

Zunächst ist die Anschlussstelle Bad Honnef/Linz betroffen: Von Freitag, 6. November, 20 Uhr, bis Montag, 9. November, 5 Uhr, ist sie auf der A3 in Richtung Oberhausen gesperrt. Umleitungen führen über die Anschlussstelle Siebengebirge und sind mit einem roten Punkt beziehungsweise mit blauen Tafeln mit der Kennzeichnung „U 13“ ausgeschildert.

Nächtliche Sperrungen an der Ausfahrt Siebengebirge

In Fahrtrichtung Frankfurt wird die Ausfahrt Siebengebirge in der Nacht von Sonntag auf Montag, 8./9. November, zwischen 20 und 5 Uhr gesperrt. Weitere nächtliche Sperrungen folgen von Montag, 9. November, bis Freitagnacht, 13./14. November, jeweils zwischen 21 und 5 Uhr. Eine Umleitung über Bad Honnef/Linz ist mit rotem Punkt ausgeschildert. Außerdem ist die A3 dort auf eine Fahrspur verengt.

Auch Lohmar-Nord betroffen

Zum Abschluss ist die Anschlussstelle Lohmar-Nord in Richtung Frankfurt von Freitag, 13. November, 21 Uhr, bis Montag, 16. November, 5 Uhr, gesperrt. Betroffen sind sowohl die Aus- als auch die Auffahrt. Die Umleitungen sind mit den blauen Tafeln „U 88“ und „U 19“ markiert.

Auswirkungen für Pendler und Logistik

Für Pendlerinnen und Pendler aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis, die die A3 regelmäßig in Richtung Frankfurt nutzen, bedeuten die Einschränkungen eine spürbare Verlängerung der Fahrtzeit. Wer die Ausfahrt Siebengebirge ansteuert, muss während der Sperrzeiten den Umweg über Bad Honnef/Linz einplanen. Berufskraftfahrer und Logistikunternehmen, die die A3 als wichtige Transitachse nutzen, sind ebenfalls betroffen. Die Autobahn GmbH empfiehlt, die ausgeschilderten Umleitungen zu nutzen und ausreichend Zeitpuffer einzuplanen.

Vierter Bauabschnitt seit Ostern 2025

Der vierte Bauabschnitt auf der Strecke der A3 läuft seit Ostern 2025. (jv)