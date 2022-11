ADFC Bonn/Rhein-Sieg Rheinfähren am 1. August gratis für Radler

Rhein-Sieg-Kreis/Bonn – Nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen musste, lädt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) für Samstag, 1. August, wieder zu seinem Fähr-Rad-Tag. Bei dem nach ADFC-Angaben größten Fahrrad-Event in der Region Bonn/Rhein-Sieg können Radfahrerinnen und Radfahrer in der Zeit zwischen 11 und 17 Uhr kostenlos die Rheinfähren zwischen Niederkassel-Mondorf und Bonn-Graurheindorf sowie zwischen Königswinter-Niederdollendorf und Bonn-Bad Godesberg nutzen. Auf diese Weise entsteht ein etwa 27 Kilometer langer Rundkurs zu beiden Seiten des Rheins.



Das könnte Sie auch interessieren:

Das Fahrradklima ist „ausreichend“ Anzeige Radfahrer in Siegburg haben viele Kritikpunkte von Andreas Helfer

Niederkassel Anzeige Radfahrer kritisieren Ampelschaltungen und fehlende Wege von Klaus Heuschötter

Eitorf im Klimatest „mangelhaft“ Anzeige Eine Radweglücke an der Sieg ist besonders gefährlich von Klaus Heuschötter

Etwa 30 Aktive werden sich beim inzwischen neunten Fähr-Rad-Tag auf den Fähren und an den vier Fähranlegern um die Radfahrerinnen und Radfahrer kümmern. Am Mondorfer Fähranleger wird es in Zusammenarbeit mit einer Kölner Brauerei erstmals einen ADFC-Radgarten Früh geben, in dem man sich ausruhen und bei einem kalten Getränk die Sicht auf den Rhein genießen kann. Zudem wirbt der Fahrrad-Club an Infoständen unter anderem für den Raderlebnistag auf der Apfelroute in Meckenheim am 18. September und die ADFC-Radreisemesse Rad+Freizeit im Frühjahr 2022 in Siegburg.