Siegburg – „Wir sind mit dem Abriss durch, Anfang August 2022 können wir mit den Hochbauarbeiten beginnen", so Projektleiter Stefan Krause auf Nachfrage der Redaktion. Die Bebauung des ehemaligen Goldbergareales in der Siegburger Innenstadt schreitet zügig voran. Im Dezember 2021 hatte der Abriss der Gebäuderuinen begonnen. Das in die Jahre gekommene Goldberg-Areal wurde von vielen Bürgern als Schandfleck empfunden. Jetzt, im Juli 2022, sind die baufälligen Gebäude komplett verschwunden. Die Bagger haben ganze Arbeit geleistet.



Betonpfähle tief im Untergrund – Das neue Kaiser-Carée im Jahr 2022

Lange hatte es gedauert. Im Oktober 2012 hatte die insolvente Drogeriemarktkette „Ihr Platz“ ihre Siegburger Filiale im Goldberg-Areal geschlossen, 2016 hatte mit Reno auch der letzte Mieter seinen Türen geschlossen. Der Bekleidungsfilialist Peek & Cloppenburg hatte sich das Areal gesichert. Er verkaufte es aber im Oktober 2018 wieder.

Der Blick auf die Kaiserstraße ist nur für kurze Zeit frei. Copyright: Stefan Villinger

Einzelhandel, Büroflächen und Wohnungen in der Siegburger Innenstadt

„Die zurzeit überall beklagten Probleme mit den Baufachleuten und dem Material haben wir nicht“, so Krause. Alles liege noch gut im Plan. Das Kölner Büro „schultearchitekten“ hatte das neue Kaiser-Carrée, mit Flächen für Wohnen, Handel und Büros entworfen.



Es ist multifunktional geplant. Im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss sind Räume für Beratungen, Verwaltungs- und Büronutzung mit einer maximalen Nutzfläche von 2000 Quadratmetern vorgesehen. Mieter wird dort die Krankenkasse AOK Rheinland/Hamburg.

So soll das Kaiser-Carré mit 70 Mietwohnungen und 4000 Quadratmetern Gewerbefläche auf zwei Geschossen aussehen. Copyright: Schulte Architekten

Aldi-Süd steht schon als erster Mieter im Kaiser-Carée in Siegburg fest



Auf dem Areal ist auf einer Fläche von 1900 bis 2900 Quadratmetern Einzelhandel im Erdgeschoss und im ersten Stock möglich. Hier steht Aldi-Süd bereits als ein wichtiger Mieter fest.



Bagger schaufeln auf dem alten Goldberg-Areal Sand zur Seite. Copyright: Stefan Villinger

Darüber werden auf fünf Stockwerken und einer Fläche von insgesamt 8500 Quadratmetern etwa 69 Wohnungen gebaut, die einen Innenhof umschließen. Hinzu kommt eine Tiefgarage mit 66 Stellplätzen. Das Objekt bleibt im Besitz der Kreissparkasse, die das Areal von Peek & Cloppenburg erworben hatte.

Schwarze Bauplanen schützen die Wände der Gebäude der Nachbarn

Die Gebäude in der Nachbarschaft, die nicht abgerissen wurden, sind mit schwarzen Planen geschützt. Gelbe Bagger verrichten ihre Arbeit davor. Sand und anderer Abraum wird auf Haufen zusammengeschoben und mit Lastwagen abtransportiert.

Blick von der Kaiserstraße auf das Goldberg-Areal im Juli 2022 Copyright: Stefan Villinger

Das neue Kaiser-Carée wird eine Bereicherung für die Siegburger Innenstadt



Zahlreiche Siegburger sieht man am Bauzaun stehen und über das Projekt sprechen. „Das neue Kaiser-Carée befindet sich hinter der historischen Stadtmauer von Siegburg“, so ein Ortskundiger. Auch er freut sich auf den Neubau mitten in der City. „Es wird sicher eine Bereicherung für die Stadt.“



Schwarze Plane sicherte Erdreich gegen Verwehungen

Für Verwunderung hatte ein schwarze Plane gesorgt, die sich eine Zeit lang über einem Erdhügel befand. „Vielleicht gab es da historische Funde“, so ein Beobachter der Baustelle, der „täglich vorbeikommt.“ Projektleiter Krause kann das Rätsel lüften. „Auf dem Areal befand sich früher eine chemische Reinigung. Wir haben die Erde darunter abgetragen und fachgerecht entsorgen lassen. Die Plane diente zum Schutz, damit nicht verweht wird.“