Bad Honnef – Das Cura-Krankenhaus Bad Honnef schließt seine Geburtshilfe. Das bestätigte eine Sprecherin auf Anfrage, nannte aber keine Details. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag wollen Dr. Christoph Heller, Mitglied der Geschäftsführung der Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe gGmbH, und Hans-Joachim Erhardt, Regionaldirektor der GFO-Kliniken Bonn, unter deren Dach das Bad Honnefer Cura-Krankenhaus 2018 geschlüpft ist, Einzelheiten nennen. „Die GFO stellt im Rhein-Sieg-Kreis ihre Geburtshilfe neu auf“, heißt es in der Einladung. Im Bad Honnefer Kreißsaal kommen im Jahr rund 500 Babys zur Welt.

SPD: „Es ist ein Skandal“

Die SPD-Kreistagsfraktion kritisierte gestern die geplante Schließung: „Es ist ein Skandal, dass es immer weniger Geburtsstationen im Rhein-Sieg-Kreis gibt“, schrieb ihr Vorsitzender Denis Waldästl in einer Pressemitteilung. Nach Eitorf und Sankt Augustin sei dies die nächste Schließung einer Geburtsstation im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis.



„Wir müssen werdenden Eltern die Sicherheit geben, dass sie ihr Kind auch vor Ort zur Welt bringen können“, so Waldästl. „Die Fahrt zum Kreißsaal darf dabei keine Weltreise werden“, betonte der Fraktionschef, der das Thema auf die Tagesordnung des Kreis-Ausschusses für Inklusion und Gesundheit setzen will.



Klinik geriet bereits im Dezember in Schlagzeilen

Zuletzt hatte die Geburtshilfe in Bad Honnef Anfang Dezember Schlagzeilen gemacht, als bekannt wurde, dass der Kreißsaal über den Jahreswechsel (21. Dezember bis 3. Januar) geschlossen werden musste. Seinerzeit sprachen die GFO-Kliniken Bonn von einem „vorübergehenden Personalengpass“.



Daher werde die Geburtshilfe über den Jahreswechsel in St. Marien am Venusberg gebündelt. „Die wohnortnahe rechtsrheinische Versorgung wird durch die GFO-Kliniken Troisdorf mit den Kreißsälen in Troisdorf und Sieglar sichergestellt“, hießt es seinerzeit. Der Verein Mother Hood hatte betont: „In Bad Honnef mit seinen rund 500 Geburten im Jahr herrscht eine ganz andere Atmosphäre als im Perinatalzentrum St. Marien mit über 2400 Geburten im Jahr.“