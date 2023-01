Mitte Oktober begehbar Naturpark Siebengebirge bekommt zwei neue Naturerlebnispfade

Bad Honnef – Das Siebengebirge bekommt zwei Naturerlebnispfade, einen in Bad Honnef und einen in Königswinter. In Aegidienberg trägt das Projekt den Titel „Expedition Himberger See“, im Heisternbusch bei Berghausen wird eine Entdeckertour „Zeitsprung“ verwirklicht. Das teilte der Naturpark Siebengebirge mit, der jeweils mit den beiden Städten kooperiert.



Pfad entlang des alten Basaltsteinbruches Himberger See

Das Projekt in Aegidienberg beschäftige sich mit der Entstehungsgeschichte des Sees und behandele Themenfelder wie Geologie oder Nachhaltigkeit. „Insgesamt sieben audiobasierte sowie andere interaktive Elemente leiten die Expeditionsteilnehmer durch eine spannende Geschichte und ermöglichen es den Kindern spielend zu lernen“, teilte die Naturparkverwaltung mit. Der See ist ein alter, gefluteter Basaltsteinbruch.



Der Pfad im Heisternbusch befasse sich mit aktuellen natur- und menschenbezogenen Entwicklungen und behandele Themenfelder wie Biodiversität oder Nachhaltigkeit. Insgesamt seien dort elf audiobasierte oder andere interaktive Elemente vorgesehen.



Pfade sind Mitte Oktober begehbar

Um die Infrastruktur einzurichten müsste ein Garten- und Landschaftsbau-Unternehmen die Informationselemente rund um den Himberger See sowie am Heisternbusch und im Lauterbachtal montieren. Diese Arbeiten beginnen laut Mitteilung am Montag, 13. September, und sollen spätestens bis Mitte Oktober abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten für beide Wege liegen laut Naturparkverwaltung bei etwa 140.000 Euro.



Hintergrund der Naturerlebnispfade sei der vom NRW-Umweltministerium geförderte Wettbewerb „Naturpark.2021.NRW“, in dem der Naturpark Siebengebirge mit seinem Wettbewerbsbeitrag „Siebengebirge – Heimat gestern und morgen“ mit dem dritten Platz ausgezeichnet wurde. Mit diesem Beitrag und den drei enthaltenden Projekten wolle man die Region stärken und das Bewusstsein für die heimische Natur- und Kulturlandschaft fördern.



Ein Teil des Wettbewerbsbeitrags sei das Projekt „Meine Heimat – Kinder schlagen Wurzeln“. Dies habe zum Ziel, Infrastrukturen im Sinne der Umweltbildung von Kindern und Jugendlichen zu fördern.

Ab Mitte Oktober sollen die Naturerlebnispfade für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Ein Veranstaltungsprogramm bietet in diesem Zusammenhang Führungen an.