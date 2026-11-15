Ein Lkw-Fahrer aus der Türkei hat am Dienstag einen außergewöhnlichen Einsatz im Siebengebirge ausgelöst. Der Mann verfuhr sich mit seinem 40-Tonner vermutlich in den frühen Morgenstunden an der Margarethenhöhe in Königswinter und fuhr mehrere Kilometer tief in den Wald, vorbei an der Löwenburg. Auf der Suche nach einer Wendemöglichkeit endete die Fahrt auf einer abschüssigen Wiese oberhalb der Schaffhausenkanzel, nahe des Löwenburger Hofs.

Spaziergänger alarmieren Einsatzkräfte

Spaziergänger entdeckten das ungewöhnliche Bild und alarmierten Polizei und Ordnungsamt. Ab der Schaffhausenkanzel führt kein befahrbarer Weg weiter, nur ein Trampelpfad von Röhndorf aus, den kein Auto befahren kann. Ein Abschleppunternehmen aus Königswinter scheiterte am weichen Untergrund, sein Bergefahrzeug fuhr sich auch fest.

THW rückt mit schwerem Gerät an

Erst dann wurde das Technische Hilfswerk hinzugezogen. Christian Hoffmann, Ortsbeauftragter des THW Bad Honnef, schildert: „Der richtige Weg war es auch, zuerst den Versuch mit einem privatwirtschaftlichen Unternehmen zu machen. Als das nicht gefruchtet hat, hat man das THW hinzugezogen.“ Gegen 14:30 Uhr sei die Einheit nach seinen Angaben alarmiert worden.

Mit Gerätekraftwagen, einem Mehrzweckgerätewagen für Beleuchtung und zwei Mannschaftstransportwagen rückten die Helfer an. „Wir wussten, dass sich das ziehen wird, und haben die Beleuchtung vorsorglich mitgenommen.“ Anfangs waren zehn Einsatzkräfte vor Ort, später reduzierte man die Zahl auf fünf.

Sattelzug wird in zwei Schritten gedreht

Rückwärts herausziehen kam wegen des Geländes nicht infrage. Die Helfer drehten den Sattelzug deshalb in zwei Schritten um jeweils 90 Grad. Der Fahrer war noch fahrbereit: „Das war auch gut so, denn dadurch konnte er mit der eigenen Motorleistung unsere Seilwinde unterstützen.“ Gegen 21 Uhr war das Manöver geschafft, danach wurde der Lkw bis zur Margarethenhöhe gezogen. Insgesamt war das THW rund elfeinhalb Stunden im Einsatz, bis gegen 2 Uhr in der Früh. Die vollständige Bergung dürfte sich über mehrere Stunden erstrecken.

Ladung bleibt an Bord, Naturschutz im Blick

Die Ladung blieb an Bord: rund 7,5 Tonnen Bauteile für Hühnerställe, in den Niederlanden übernommen. „Das lädt man nicht mal eben per Hand ab“, sagt Hoffmann. „Wir wollten es mit dem geringsten möglichen Aufwand machen und keine Flurschäden verursachen, nicht mehr als der Lkw-Fahrer selbst schon verursacht hat.“ Das Siebengebirge sei ein Naturschutzgebiet, deshalb sei besondere Vorsicht geboten gewesen.

Unklar, warum der Fahrer so weit in den Wald geriet

Warum der Fahrer so weit in den Wald geriet, ist unklar. Hoffmann vermutet, der Lkw sei über die Margarethenhöhe gekommen und am Löwenburger Hof rechts in den Waldweg abgebogen. „Ab dem Moment ist es für so einen 40-Tonner unmöglich, da wieder rauszukommen. Er hatte sich wohl gedacht, er findet da unten eine Wendemöglichkeit.“ Wann der Lkw feststeckte, ist ungewiss; die Angaben reichen von drei Uhr morgens bis zur Meldung um acht Uhr.

Kosten werden Fahrer in Rechnung gestellt

Die Kosten sollen dem Fahrer in Rechnung gestellt werden: „Da kann es ja nicht sein, dass wir oder die Stadt auf den Kosten sitzen bleiben.“ Verletzt wurde niemand. (jv)