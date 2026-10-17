Wer die deutsche Staatsbürgerschaft anstrebt, hat in Königswinter-Oberpleis bald zwei neue Gelegenheiten, den vorgeschriebenen Einbürgerungstest abzulegen. Die Volkshochschule (VHS) Siebengebirge bietet im laufenden Semester zwei Prüfungstermine an: am 7. Dezember 2026 und am 1. Februar 2027. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Beide Termine finden in den Räumen der VHS in Königswinter-Oberpleis statt und beginnen jeweils um 16.30 Uhr. Für die Prüfung stehen 60 Minuten zur Verfügung. Der Test ist eine Anforderung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und wird ausschließlich schriftlich durchgeführt. Geprüft werden Kenntnisse über Geschichte, Kultur und Politik der Bundesrepublik Deutschland. Die Fragen sind im Multiple-Choice-Verfahren gestellt: Die Prüflinge wählen aus vorgegebenen Antwortmöglichkeiten die richtige aus. Das bundesweit einheitlich geregelte Verfahren gilt als Voraussetzung für die Einbürgerung.

Wer an einem der Termine teilnehmen möchte, muss sich persönlich in der Geschäftsstelle der VHS Siebengebirge anmelden. Eine Anmeldung per Telefon oder E-Mail ist laut Mitteilung der VHS nicht möglich. Die Anmeldefrist endet jeweils vier Wochen vor dem Prüfungstermin: Für den Dezembertermin müssen sich Interessierte bis spätestens 9. November 2026 angemeldet haben, für den Februartermin bis zum 4. Januar 2027. Abmeldungen unterliegen denselben Fristen und müssen spätestens 4 Wochen vor dem Prüfungstag erfolgen. Die Volkshochschule empfiehlt, vor einem Besuch der Geschäftsstelle anzurufen, um einen reibungslosen Ablauf vor Ort sicherstellen zu können.

Telefonisch ist die Volkshochschule Siebengebirge unter der Telefonnummer 02244/889-207 erreichbar. Fragen können auch per E-Mail gestellt werden. (red)

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