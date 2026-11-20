Sommerliche Hitzewellen, eine gesperrte Bonner Nordbrücke und zu wenig Wasser im Rhein für die Schiffsausflügler: Die Drachenfelsbahn in Königswinter hat in diesem Jahr mit widrigen Rahmenbedingungen zu kämpfen gehabt. Rund 280.000 Fahrgäste zählte die Bergbahn bis zum regulären Saisonende am vergangenen Sonntag – rund sieben Prozent weniger als im Vorjahr. Nun beginnt die traditionelle Winterpause, in der unter anderem der historische Wagen „Ferdinand“ komplett erneuert wird.

Weniger Fahrgäste als im Vorjahr

Es ist ein vertrautes Bild für viele Familien in der Region: der Blick aus der Gondel über das Siebengebirge, das gemächliche Rattern der Oldtimer-Bahn auf dem Weg zum Gipfel. Auch unser Redakteur war vor Kurzem mit seinen Kindern an Bord – einer von rund 280.000 Fahrgästen, die die Drachenfelsbahn in dieser Saison zum Drachenfels brachte. Dass es dabei spürbar ruhiger zuging als sonst, bestätigt nun Geschäftsführerin Fiona Streve-Mühlens Achenbach im Gespräch mit dieser Zeitung: „Im Vorjahr lagen wir ungefähr bei 300.000, sodass wir also dieses Jahr von gut sieben Prozent weniger Fahrgästen sprechen.“

Hitze, Niedrigwasser und marode Infrastruktur

Die Gründe für den Rückgang sind vielfältig. Phasenweise extreme Hitze habe potenzielle Gäste eher ins Schwimmbad oder an schattige Plätze getrieben als auf den Berg, so Achenbach. Erschwerend kam hinzu, dass der Rhein streckenweise so wenig Wasser führte, dass Ausflugsschiffe die Anlegestellen nicht erreichen konnten – Fahrgäste blieben damit aus. Auch die marode Verkehrsinfrastruktur der Region habe der Bahn zugesetzt: die gesperrte Bonner Nordbrücke, die über weite Strecken nicht befahrbare B42 sowie die laufende Erneuerung der Bahnstrecke der Deutschen Bahn. „Das war wirklich ein schwieriges Jahr“, resümiert die Geschäftsführerin. Immerhin: Der Oktober sei „erstaunlich stark im Verhältnis zum letzten Jahr“ gewesen.

Stromausfall am 1. Mai als einzige Unterbrechung

Eine einzige echte Betriebsunterbrechung musste die Bahn in dieser Saison hinnehmen – ausgerechnet an einem Feiertag. „Das war, als in Königswinter der Strom ausgefallen ist. Ohne Strom können wir nicht fahren. Das war tragischerweise auch noch der 1. Mai, und da standen wir still – das war natürlich sehr, sehr schade“, so Achenbach.

Wartungspause für fünf Oldtimer-Bahnen

Seit dem 16. November steht der Fahrbetrieb nun ohnehin still – planmäßig. Die Drachenfelsbahn geht bis zum 31. Dezember in ihre jährliche Wartungspause. Alle fünf Bahnen der Flotte – Ferdinand, Ottilie, Luise, Peter-Josef und Emily-Hannah –, stammen aus der Zeit von Mitte der 50er Jahre bis Mitte der 60er. „Das sind ja Antiquitäten, echte Oldtimer“, betont die Geschäftsführerin. Ziel sei, dass jeder Wagen zu jedem Zeitpunkt einsatzbereit ist – was bei Oldtimer-Technik nicht immer einfach so gelinge: Gehe ein Teil kaputt, müsse man den betroffenen Wagen auch mal stilllegen. Finanziert wird all das ausschließlich über die Einnahmen der Gäste: Die Drachenfelsbahn ist ein eigenständiges Unternehmen ohne Zuschüsse von außen.

„Ferdinand“ wird komplett erneuert

Besonders aufwendig ist in diesem Winter die Erneuerung des Wagens „Ferdinand“. „Der wird bis auf die Haut heruntergestrippt“, lacht Achenbach. Die ganze Karosserie werde erneuert – Roststellen ausgebessert, Fenster ausgebaut, der Wagen anschließend neu lackiert. „Eine wirklich sehr aufwendige Sache“, so Achenbach. Durchgeführt werde die Karosseriearbeit von einer Fachfirma vor Ort, die Wartung selbst erledige das Unternehmen in der Regel in Eigenregie. Ähnlich aufwendig war im vergangenen Jahr bereits der Wagen „Ottilie" erneuert worden, der dabei auch optisch ein Update erhielt: Wegen neuer Kennzeichnungspflichten – etwa zur zulässigen Zuladung – trägt er seither eine silberne statt der früheren goldenen Beschriftung.

Arbeiten an der Strecke und Fahrten im Advent

Parallel zu den Wagen wird auch die Strecke selbst gewartet: Masten werden ausgetauscht, an der Oberleitung und an den Schienen wird gearbeitet. Dass die Wartung traditionell in die schneearmen Monate November und Dezember gelegt wird, ist kein Zufall: Erst zum Jahreswechsel hin sei in der Region mit stärkerem Schneefall zu rechnen, sodass die Strecke für die Arbeiten frei bleibe. Komplett still steht die Bahn in dieser Zeit aber nicht: An den vier Adventswochenenden – traditionell gekoppelt an die Veranstaltungen auf Schloss Drachenburg – soll weiterhin gefahren werden, „soweit es in irgendeiner Form machbar ist“, so Achenbach.

Baustelle erschwert die Anreise

Für Besucher bleibt die Anreise vorerst eine Herausforderung. Durch die Großbaustelle rund um die Bahnunterführung in der Königswinterer Innenstadt sei es für Gäste schwierig, Parkplätze – die sich größtenteils unter der Drachenbrücke befinden – und den richtigen Weg zur Talstation zu finden. Das Unternehmen habe deshalb bereits die Beschilderung verstärkt und weist auf Website und Social Media auf die besten Anfahrtrouten hin. Die Bauarbeiten werden die Region noch eine Weile begleiten: Die DB-Überführung soll zum Jahreswechsel an die Stadt Königswinter übergeben werden – erst danach beginnt die eigentliche städtische Baustelle.

Neuerungen für das kommende Jahr

Für das kommende Jahr kündigt die Geschäftsführerin mehrere Neuerungen an: eine große Adventskalender-Aktion mit mehr als 22 Partnern aus der Region, einen neuen Shop in der Talstation sowie den weiteren Ausbau der Social-Media-Präsenz – ein Imagefilm des Unternehmens kommt bereits auf mehr als 21 Millionen Klicks. Ob „Ferdinand“ wie geplant zum Betriebsstart am 1. Januar wieder einsatzbereit ist, muss sich erst noch zeigen.