Oberhalb des Nachtigallentals im Siebengebirge liegt eines der schönsten Freibäder im Rhein-Sieg-Kreis: das Lemmerzbad in Königswinter. Doch bereits seit Herbst 2023 ist es geschlossen. Eigentlich sollte genau das im Mai 2028 enden – im Jubiläumsjahr, in dem das Bad 75 Jahre alt wird. Doch aus der Wiedereröffnung zur Freibadsaison 2028 wird nichts. Das geht aus zwei Sitzungsvorlagen hervor, mit denen sich der Haupt-, Personal-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss am 24. November und der Stadtrat am 30. November befassen.

Neue Zielmarke: Eröffnung im vierten Quartal 2028

Die Verwaltung hält eine Eröffnung im Mai 2028 nicht mehr für realistisch. Als neue Zielmarke nennt sie nun das vierte Quartal 2028 – also einen Zeitpunkt nach dem Ende der kommenden Freibadsaison. Im Klartext heißt das: Auch 2028 wird es wohl noch keinen normalen Freibadsommer am Lemmerzbad geben.

Aufwendige Planung und Genehmigung bringen den Zeitplan ins Wanken

Dass der Zeitplan kippt, liegt laut Verwaltung an einem aufwendigen Planungs- und Genehmigungsprozess. Die reine Bauzeit wird weiterhin mit rund 18 Monaten veranschlagt. Um den Termin Mai 2028 zu halten, hätten die ersten Ausschreibungspakete spätestens im Juli 2026 veröffentlicht werden müssen – das gelang nur für einzelne Gewerke. Grund: Die Sanierung einer bestehenden Anlage im Natur- und FFH-Schutzgebiet Siebengebirge unter Beachtung des Denkmalschutzes erfordert eine kleinteilige Abstimmung zwischen Gebäude-, Bäder- und Freiraumplanung sowie diversen Fachgutachten. Änderungen in Teilplänen, etwa bei der Lichtplanung, machten wiederholt Anpassungen in naturschutzfachlichen Gutachten nötig.

Auch die Bauantragsunterlagen mussten mehrfach überarbeitet werden. Spätestens Mitte September 2026 war für das Projektteam klar: Die Verzögerung lässt sich selbst durch parallel laufende Ausschreibungen nicht mehr aufholen.

Auch eine Rutsche ist geplant. Copyright: Stadt Königswinter

Überraschende Millionenförderung vom Bund

Immerhin gibt es eine gute Nachricht, die die Verwaltung trotz der Terminverzögerung „im wörtlichen Sinne einen Glücksfall“ für den städtischen Haushalt nennt: Im Juni 2026 hatte der Stadtrat noch beschlossen, auf eine Teilnahme am Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ zu verzichten, um stattdessen zügig Bauleistungen ausschreiben zu können. Überraschend wählte der Bundestag das Lemmerzbad-Projekt am 23. September 2026 dennoch zur Förderung aus: mit rund 4,1 Millionen Euro. Bei Gesamtkosten von 9,111 Millionen Euro wäre das eine Förderquote von 45 Prozent. Bestätigt die Aufsichtsbehörde eine kommunale Haushaltsnotlage, sind laut Vorlage sogar 75 Prozent möglich. Die Verwaltung empfiehlt dem Rat deshalb nun, die ursprüngliche Projektskizze zu bestätigen und den Förderantrag doch noch einzureichen.

Haken: Keine Ausschreibungen während der Antragsphase

Ganz ohne Haken ist das nicht: Während der Förderantragsphase dürfen keine Ausschreibungen veröffentlicht oder Bauleistungen vergeben werden – das würde die Förderung gefährden. Ob ein vorzeitiger, förderunschädlicher Baubeginn möglich ist, ist derzeit offen. Die Verwaltung will die Zeit stattdessen nutzen, um Antragsunterlagen und Gutachten weiter zu präzisieren.

Neue Rutsche und Sprungturm für das sanierte Bad

Das vierte Quartal 2028 ist nach aktuellem Stand die realistische Zielmarke für die Wiedereröffnung des Lemmerzbades – für einen vollen Freibadsommer dürfte es eher auf 2029 hinauslaufen. Freuen kann man sich auf das neue Bad aber doch. Als Extras soll das Freibad mit einer neuen Rutsche und einem 3-Meter-Sprungturm ausgestattet werden. Durch eine Erhöhung Beckenränder soll das Schwimmbecken zudem wettkampftauglich werden.