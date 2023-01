Königswinter – Wegen einer auf Abwegen geratenen Entenfamilie musste die Polizei am Mittwochnachmittag die Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt bei Königswinter für kurze Zeit sperren. Am Seitenstreifen der Autobahn waren mehrere Entenküken entdeckt worden, die Mutter befand sich im Grünstreifen zwischen der A3 und der parallel verlaufenden ICE-Strecke und rief nach ihrem Nachwuchs.



Polizei bremst Verkehr auf A3 bei Königswinter für Entenküken aus

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr konnten zwei der Küken einfangen, mindestens vier weitere Tiere befanden sich aber auf dem Randstreifen an der A3.



Zwei der Entenküken konnten eingefangen und später wieder ausgesetzt werden. Copyright: Ralf Klodt

Autobahnpolizei und Feuerwehr bremsten daher für eine einmaligen Rettungsversuch den fließenden Verkehr ab und stoppten die Fahrzeuge kurz. Drei Tiere flüchteten dann vor den Feuerwehrkräften auf den entfernteren Grünstreifen zwischen Autobahn und Bahntrasse.



Um nicht einen Unfall am Stauende zu riskieren, wurde die Sperrung schnell wieder aufgehoben. Die beiden gefangenen Küken wurden nahe der Mutter wieder ausgesetzt in der Hoffnung, dass die Tiere wieder zusammenfinden. (rkl/csc)