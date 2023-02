Brand in Much Anwohner löschen Feuer mit Gartenschlauch

Much – Die freiwillige Feuerwehr aus Much eilte am Samstagvormittag zu einer Adresse in Wellerscheid, weil dort ein Gebäudebrand gemeldet war.

Gegen 9.40 Uhr hatten Anwohner bemerkt, dass Flammen aus einer Fassadenecke eines Fachwerkhauses schlugen. Mit einem Gartenschlauch konnten sie das Feuer in dem Spalt schnell löschen, die Feuerwehr musste nicht tätig werden.

Mit der Drehleiter kontrollierten die Wehrleute die Fassade des denkmalgeschützten Hauses auf versteckte Glutnester, sie fanden allerdings keine.

Nach einer Dreiviertelstunde war der Einsatz beendet.