Neunkirchen-Seelscheid – Eine Unaufmerksamkeit hat am Mittwochnachmittag in Seelscheid zu einem Zusammenstoß zweier Autos geführt: Der Polizei zufolge wollte die Fahrerin eines Kia Picanto gegen 16.35 Uhr von der Bushaltestelle Leienkreuz am Ortsausgang aus wenden und auf der Zeithstraße zurück in Richtung Seelscheider Zentrum fahren.



Dabei übersah sie, vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne, den 20-jährigen Fahrer eines BMW, der von hinten kam und Richtung Much fuhr. Die 49-jährige Kia-Fahrerin prallte mit der Front ihres Wagens in die Beifahrerseite des BMW und blieb auf der Gegenspur stehen. Der BMW-Fahrer schleuderte rund 100 Meter über die Straße und landete nach einer halben Drehung im rechten Straßengraben. Dabei knickte er ein Schild um.



Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte dieses Fahrzeug neben die Straße. Copyright: Marius Fuhrmann

Die Fahrer, beide aus Neunkirchen-Seelscheid, wurden leicht verletzt. Der junge Mann wurde mit einem Rettungswagen vorsorglich ins Krankenhaus gefahren. Die Polizei leitete den Verkehr so gut es ging um die Unfallwagen herum, zwischen 17.30 Uhr und 18.15 Uhr blieb der Bereich jedoch gesperrt. Ein Bekannter der 49-jährigen hob das Wrack mit einem Teleskoplader von der Straße. Beide Autos wurden abgeschleppt. (mfu)