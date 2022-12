Die Feuerwehr Neunkirchen-Seelscheid rückte zu einem Großeinsatz am Baumweg im Ortsteil Birkenfeld aus. (Symbolbild)

Neunkirchen-Seelscheid – Zu einem Großeinsatz wurde in der Nacht zu Samstag die Feuerwehr in Neunkirchen-Seelscheid alarmiert. Am Baumweg im Ortsteil Birkenfeld hatte gegen 4.30 Uhr zunächst eine Scheune gebrannt. Die Flammen griffen schließlich aber auch auf den Dachstuhl eines angrenzenden Wohnhauses über.

Der Feuerwehr gelang es, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Scheune und Dachstuhl konnten gelöscht werden. Verletzt wurde bei dem Brand laut Angaben der Polizei niemand.

Brand in Neukirchen-Seelscheid: Brandort beschlagnahmt

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt. Die Ergebnisse eines Brandgutachtens stehen noch aus. (cfs)