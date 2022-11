Hermann-Weber Bad in Eitorf

Eitorf – Wegen Sanierungsarbeiten ist das Bad weiterhin geschlossen. Wann die Neueröffnung stattfinden soll, ist noch offen. Eigentlich sollten Frei- und Hallenbad 2017 nur für anderthalb Jahre schließen. Der Freibadteil hat seitdem nicht wieder geöffnet. Einen Eröffnungstermin gibt es noch nicht.



Adresse: Am Eichelkamp 14, 53783 Eitorf, Telefon: 02243/92305-0