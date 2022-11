Spaß im Freibad in Windeck-Rosbach

Windeck-Rosbach – Das Freibad in Windeck-Rosbach in der Siegaue hat ein Schwimmerbecken, einen Sprungturm und auch ein Planschbecken für Kinder. Die Liegewiese ist rund 3000 Quadratmeter groß.



Weitere Informationen zum Freibad finden Sie auf der Internetseite.

Öffnungszeiten: Das Freibad soll Anfang Juni öffnen; Details zu Preisen und Öffnungszeiten sind noch nicht bekannt.

Adresse: Am Freibad 1a, 51570 Windeck-Rosbach, Telefon: 02292/5246